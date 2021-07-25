自由共和國》黃宗玄／從電影「游牧人生」窺見中國「躺平主義」的思潮

在去年上映的電影《游牧人生》，由趙婷編劇和執導，講述了女主角芬恩（法蘭西絲·麥朵曼飾演）離開自己的小鎮在美國中西部地區遊歷的故事。（資料照，迪士尼提供）

黃宗玄／物理治療師

在疫情之下，探討生命與人生價值的電影，重新成為主流。在去年上映的最佳影片《游牧人生》，由趙婷編劇和執導，講述了女主角芬恩（法蘭西絲．麥朵曼飾演）離開自己的小鎮在美國中西部地區遊歷的故事。片中的時間是講述美國在經濟大蕭條後，歷經喪夫的芬恩，決定變賣部分家當，買一輛廂型車，展開四海為家的游牧生活，一邊尋找打工，一邊尋找自我。

以車為家的芬恩，並不是為了冒險與刺激而投入這種生活中，相反地她是害怕觸景傷情，而在某次看到了YouTube裡頭，一群享受游牧的人士，在現實生活的困境中，盼望「解脫」和「救贖」，因此聚集在一塊兒，互相扶持、彼此照料。不過，芬恩並沒有和大家一起往下一個地點行動，她選擇了「游牧」在「心之所向」的「人生」中，無預設及目的的前進……

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這部電影，場景穿越了美國廣袤的西部，鐵灰色與陰鬱的色調，橫亙了大峽谷與湍急的海水之中。「漂泊」的生命觀，似乎也是反映導演趙婷內心不願「屈從」現實下的「真實反饋」！雖然，在中國一度被封殺，甚至被翻譯作《無依之地》，並且大肆嘲弄了一番美國的「落後」與「悲慘」。但，戲劇化的是，《游牧人生》的人生哲理，卻成為今年眾多中國青年選擇「躺平主義」的思潮根基！可以說，真是值得讓人玩味。

由去年至今，適逢疫情下的經濟大蕭條與失業潮，中國政府一方面「國進民退」，像是馬雲的阿里巴巴等各方企業，無不「膽戰心驚」，就連一般的市井小民，也要被「割韭菜」。明明收入已經不多了，官方又要強徵「民脂民膏」，這讓中國的年輕人的剝奪感異常強烈，於是乾脆「躺平」，以到處「打工」、「旅遊」的方式，找到屬於自己的生存之道！

要說，這是刻意為之嗎？相信躺平者，必定有跟芬恩雷同的理由，那就是：「在被迫的狀態下，去探尋另一種新的生活方式！」想必，這是人生而為人，唯一可以拿回主導權的一次。《游牧人生》藉由移動在不同的城市間，透過迥異的勞務型態，去體驗不同的生命可能。或許，芬恩最終知道，她會一直探索下去，因為她已經找到「回家」的路了！

同樣地，在中國吹起的「躺平主義」，也會是一股新的生命「動能」，去反思在「經濟」和「個人」之間，一個新的秩序…… 有人說，中國的「躺平主義」，是一種「不合作運動」。我想，這更像是一股「啟蒙運動」，將中國從「炫富」和紙醉金迷的大老粗形象中出走，並且學會了反省與更加關注「人的價值」！《游牧人生》會是趙婷用著手上的鏡頭，催促著中國蛻變的關鍵因子……

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