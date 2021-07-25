自由共和國》劉明德／滴滴出行對公共利益產生威脅？

在中共這樣的體制之下，賞罰的唯一標準並不是國家利益或是公共利益，而是主席利益，這才是滴滴出行被迫整改的真正原因（圖／取自網路）

劉明德／前中國四川大學副研究員

只要是在二○一三年之後待過中國的台灣人，應該都使用過滴滴出行，因為中國的計程車數量非常有限，經常要等很久，才可能攔到一輛計程車。曾經有一次，我等了半個小時以上，還攔不到一輛計程車，後來乾脆走路回家，我所在的地方，並非窮鄉僻壤，而是一個現有二千萬人口的大城市成都。

滴滴出行，是一個二○一二年六月才成立的叫車平台，滴滴的出現，解決了很多中國人（包括在中國生活的外國人）叫不到計程車的痛苦，何況其搭乘費用比計程車還便宜，確實是叫車人的一大福音。短短幾年間，滴滴已經成了中國最大的網約車公司。根據統計，截至今年，滴滴的用戶高達五．八億人，是世界上最大的出行服務平台。

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這樣一家有發展前途的公司，尤其美國蘋果公司、日本軟銀集團、美國Uber公司都是它的大股東，業務遍及澳大利亞、日本、墨西哥、巴西、南非、俄羅斯、秘魯等國家，因此，去美國上市自然是合情合理。二○二一年六月三十日，滴滴出行成功登陸美國紐約交易所。然而，剛在美國上市五天，就遭到中共國家互聯網信息辦公室的懲處，下架滴滴出行的APP，理由是：「滴滴出行APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。」在滴滴出行遭到處分之後的隔天，中共再對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘三家公司祭出審查期間停止新用戶註冊的處分，理由是「為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」。我們就來一一檢視這些理由是否成立？

一、收集使用個人信息問題：這個問題確實存在，但不是只有滴滴出行才有，包括微信、華為，很多公司都有。因此，這不是主因。

二、威脅國家數據安全：這個問題確實也存在，但影響數據安全的公司，不會只有滴滴出行、運滿滿這幾家，抖音、百度、騰訊，以及之前的中國三大電信商不也都在美國掛牌，難道這些公司就不會影響數據安全？因此，這也只不過是個藉口。

三、危害公共利益：危害公共利益最嚴重的，從來不是中國的這些民營企業，而是中共自己。換言之，所謂的公共利益，並非真正的中國人民的利益，而是中共利益。如果說滴滴出行這類的公司能危害公共利益，那也只能是欲加之罪。危害到習主席的利益，這才是最主要的原因。

四、危害國家安全：同公共利益一樣，所謂的國家安全已經被中共綁架，而非中國人民的安全，中國的這些互聯網公司確實可能對習政權造成威脅，這是這幾家公司遭到整改的真正原因。

在中共這樣的體制之下，賞罰的唯一標準並不是國家利益或是公共利益，而是主席利益，這才是滴滴出行被迫整改的真正原因，換言之，滴滴出行、之前的阿里巴巴這些公司，其存在已經威脅到了習主席，其下場也就可見。在中國的台商，如果活生生的例子都已經在眼前，卻還想刀口舔蜜，那麼，下場也就可預見。

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