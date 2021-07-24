自由廣場》討論兒童權益 不忘婦女處境

對衛福部社家署一則廣告的擔心與疑問

◎ 楊佳羚

近日在廣播聽到衛福部社會及家庭署製播的廣告，內容為小孩問：「媽媽，我們什麼時候要回家？爸爸在哪裡？」之後則由廣告代言人說：「請傾聽孩子的聲音，愛孩子，不擅自帶孩子離家。」身為一位女性與性別學者，在聽到這則廣告後，產生許多擔心與疑問。

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當女性帶孩子離家時，常是因為家暴或家內性侵的問題。例如紀錄片《日常對話》就呈現該片母親倉皇帶兩個女兒離家，只為了逃離家暴；而女兒當年也曾長期遭到父親性侵。這讓我懷疑，此廣告內容設定是否偏離事實？也就是說，即使父母沒有當小孩的面出現衝突，小孩也會感覺到家庭氛圍。因此，當孩子被帶離家時，通常已隱約知情。此外，這些女性或許是隱忍已久才找到「帶孩子一起逃離」的勇氣。如果這些女性聽到這個廣告，將情何以堪？

也許有些女性在關係中，會以小孩做為談判或威脅的手段，但究竟有多少統計資料與具體研究呈現出這類情況遠多於上述情況？再則，與家暴、家內性侵的比例相較，難道這是更嚴重、更需要引起社會關注的問題，致使社家署需要花納稅人的錢製播廣告？

我曾幫瑞典在台辦事處接一個翻譯案子，內容是法院給「擅自帶孩子回台灣」媽媽的文件。後來我拒絕翻譯後續法律文件，只因我認為，一個女性會不告而別，千里迢迢把小孩帶回台灣，可能有些隱情。身為女性主義者，我無法再幫忙翻譯這類文件。

當我在瑞典留學時，深知瑞典是個重視兒童人權的國家。在瑞典，父母離婚通常都採共同監護，讓孩子知道爸媽仍是愛他們的，這是值得學習的面向。然而，瑞典女性主義者也批評，此類政策有時會忽視受暴婦女的權益。從瑞典的經驗可以讓我們更深思，如何在照顧兒童權益時，不要忘了婦女的處境。

這則廣告裡完全沒有媽媽的聲音。在此謹以此投書為這些女性發聲：希望未來政府單位在製播廣告時，能有足夠的性別統計與研究基礎，建立專家諮詢機制，以免去脈絡的廣告造成女性二度傷害。

（作者為高師大性別教育研究所副教授兼任所長）

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