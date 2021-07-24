自由廣場》回應游院長：正常國家急需一部合身的憲法

◎ 林進嘉

筆者完全同意游錫堃院長在貴刊「正常國家出頭天」所言：「國家正常化是一個涵蓋政、經、文、教等各層面的巨大工程，既是全面的、點滴累積的。」但對於院長說「台美建交若能成功，…一步步推進，屆時，台灣正名、制憲、入聯的目標便能水到渠成」，有不同看法。

筆者認為，「正名制憲」應優先於入聯與台美建交，因前者操之在我多，後者需國際形勢配合。而且台灣的國家意識，在李登輝提出「特殊國與國關係」的兩國論、陳水扁用「台灣中國，一邊一國」深化後成型，這也奠定了民進黨、蔡英文在二○二○年用「抗中牌」反敗為大勝的基礎。二○二○大選結果顯示，絕大多數台灣人反對一國兩制、不願被中共統治。順此情勢，正名制憲應是國家正常化工作的當務之急。

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可惜，當前執政黨對正名制憲畏首畏尾，更遺憾的是，正名制憲的民間聲音也愈來愈弱。去年八月，一生心念台灣的辜寬敏先生，在四大報刊登廣告主張制定台灣新憲法：「這部中華民國憲法就像是一個超級違章建築，如果修憲而不去動本文，處理掉台灣與中國糾纏不清的關係，只修十八歲公民權和廢考監等條文，就好像違章建築裡討論要換窗簾，還是住在違章建築裡。」一年即將過去，我們仍在原地踏步。

為什麼台灣大多數民意反對「一國兩制」，但大家對制憲不感興趣？因為大家不知道：中華民國憲法其實就是「一國兩區／兩制」憲法。

依中華民國憲法「固有之疆域」的領土，還包括「中華人民共和國」和「蒙古國」的領土。憲法增修條文第二條，「總統、副總統由『中華民國自由地區』全體人民直接選舉之…」，這個「中華民國自由地區」是指台澎金馬，那意思是中華民國還有一個地方不是「自由地區」，那是指哪裡？答案在憲法增修條文第十一條（兩岸關係）：「『自由地區』與『大陸地區』間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」所以，依這部憲法，台澎金馬（中華民國自由地區）和中華人民共和國（中華民國大陸地區），就是同屬一中，目前兩岸就是「一國兩區／兩制」啊！

這麼荒謬、昧於事實的憲法，還能讓它繼續留存嗎？

（作者為精神科醫師，台南市民）

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