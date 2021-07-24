自由廣場》反滲透法第六條修不修？

◎ 羅承宗

七月二十二日下午，台北地檢署開了場涉嫌毀損罪的偵查庭。事件背景，則是今年六月四日，華人民主書院、台權會等團體於自由廣場前搭設悼念亭，提供社團與民眾獻花紀念天安門事件。豈料該活動遭受滋擾，陳姓嫌犯惡意推倒現場佈置，旋遭逮捕。這場偵查庭，即為曾建元教授代表民間團體對陳姓嫌犯提出告訴。

由時間序加以排列，去年四月，銅鑼灣書店店長林榮基遭紅漆襲擊。同年十月，保護傘餐廳又遭潑糞。接著十二月，台南舉辦的反送中展覽，大門再遭蛋襲。從個別事件串聯成線，似可看出這回六四紀念活動遭到類似待遇伺候，絲毫不令人意外。

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分析這類案件，在法律上俱屬輕罪，就算很例外地遭檢方起訴，移送法院原則上大概也習以易科罰金收尾。台灣雖然不是香港，但這種恫嚇效果佳，對下手實施的行為者卻僅能輕罰了結的小型滋擾事件，也逐漸成為台灣的日常。對台灣公民團體來說，辦場合法的集會遊行活動，居然還要擔憂是否會遭有心人士陰招暗算，情何以堪。

審檢依法起訴、審判，問題癥結不在司法，而出在行政與立法的持續懈怠。如所周知，反滲透法從去年一月十五日公布施行迄今，尚無任何人遭移送法辦，整部法律猶如紙老虎般，尊嚴蕩然無存。立委郭國文、陳柏惟雖分別早從去年五月、今年三月分別領銜連署「反滲透法第六條條文修正草案」，擬將利用在地協力者刻意觸犯微罪一併納入加重處罰之列，值得嘉許。惜一年多過去了，相關修法草案此刻還雪藏在立法院內政委員會待審，怎不令人擲筆浩嘆？

修法補缺，筆者一年多來屢次投書媒體疾呼。此文之後，已無言以對。祈盼黨政層峰頭人，好自為之。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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