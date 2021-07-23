自由廣場》也談「虛擬健保卡」

◎ 陳瑞杰

新冠肺炎在台延燒，三級警戒讓全國醫療機構營運降載，衛福部與健保署也同意暫時全面開放「遠距醫療」，部分國人就醫型態也因此改變。但是，民眾在線上看完診，卻仍需回到實體醫療院所，核卡、繳費、領藥，讓人覺得只開放半套視訊診療。衛福部醫事司與健保署也迅速回應，其中一項改善就是推動「虛擬健保卡」，七月初，宣稱已有628家醫事機構參與，但都仍在系統整合中。

李伯璋署長也在7月18日自由共和國論壇中，提出面對疫情，健保署推出「全民健保行動快易通—健康存摺APP」內含三大重要科技工具「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」、「視訊診療」、「虛擬健保卡」。筆者有緣於二年多前，對健保署長官提及有關晶片卡改革、虛擬卡建立與區塊鏈應用建言。今天高興看到在疫情催生下，健保署提出「虛擬健保卡」應用。

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虛擬健保卡原本僅鎖定於三大非典型醫療服務推廣，一類是居家醫療，另一類是偏鄉離島遠距醫療，第三類則是因應去年初COVID-19居家檢疫或隔離的通訊診療。

但是，醫界同僚都瞭解在日常實務中，實體健保卡之遺失、毀損、補卡者，遠遠多於以上三類非典型醫療服務。但疫情迫使眾人改變服務模式，反為數位轉型重要推力。如何延續三級警戒後，以「強化資訊流、物流，以減少人流」原則，讓視訊診療成為疫後主要的就醫途徑之一，來減少病人與陪病者不必要的風險，「虛擬健保卡」正可以擔任關鍵工具。

「虛擬健保卡」其實應正名為「數位健保卡」，也就是每位保險人的數位ID。「虛擬健保卡」必需在開啟全民健保行動快易通APP後，再輸入帳號與密碼，才會出現虛擬健保卡與QR Code，且QR Code授權只限一次，時效五分鐘。透過已經建立健保卡及手機的身分綁定，其保護個人資安程度，甚至比目前健康存摺之管理嚴謹。

目前臺灣於疫情期間，民眾插健保卡後，可立即查詢TOCC，並直接在第一層資訊中主動提示為居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等個案，讓醫療院所有效地進行分流、管控，避免疫情進入醫院場所。

因此，未來「虛擬健保卡」除取代實體健保卡作為數位身分辨識外，還應能以（病）人為中心，提供跨政府單位之系統連結，快速協助第一線公衛防疫、預防保健，與查詢個人重要健康資訊（快篩、PCR，和疫苗護照等）。

尤其，健保署提出明年三大目標政策中，除了擴大遠距醫療，也要整合慢性病健康促進平台。然而，目前慢性病看診資料在健保署，而成人健檢、四癌篩檢與BC型肝炎篩檢在國健署，想要將數位科技導入醫院內外的慢性病照護，提早預警，提升照護品質，亟需整合以上平台，來因應台灣老年化社會需求。

因此，具體建議「虛擬健保卡」這項對全民與醫界都有極大助益工具，應該儘速完成。其功能不應侷限於個人身分辨識，應該發揮其預警、健康篩檢和疾病防治等提示功能，疫中用於防疫分流，疫後用於預防保健與醫療服務。對於遠距醫療常態化，可立即改善作半套之民怨，進而驅動台灣醫療體系之數位轉型。

（作者為台北醫學大學智慧醫療講座教授）

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