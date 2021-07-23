自由廣場》談數理教育與大學甄試

◎ 蔡明介

台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，尤其半導體產業影響重大，這是數十年來，政府與高科技產業共同深耕經營所打下的基礎。

我們向來重視並支持國家的人才培育計畫，以最近政府主導的半導體研究學院為例，無論在資源、產學互動與研究方向上，我們都予以全力支持，目標是讓台灣的研究人才與國際接軌，並吸引世界優秀學者至台灣參與研發。

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值得注意的是，台灣受到少子化及國際化的影響逐漸加大，本土科技人才荒開始出現，而人才不足勢必影響國家的科技發展，此由近年來在新興科技領域，如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果已落後甚多，例如在頂尖國際會議上，台灣關於人工智慧論文發表數量已少於韓國及新加坡，更遑論諸多先進國家已發展出量子電腦及量子通訊衛星等。

大學是高等教育的開端，也是科技人才的搖籃，高中則屬國民義務教育的範疇。因此，在高中教育階段，要提供義務教育的知識養成，也要紮根大學專業教育所需的基礎；高中教育政策與大學入學考試政策的制定者，應妥慎因應義務教育與高等教育的規劃及銜接，兩者不可偏廢。

我認為，對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低。另一方面，大學入學考試政策的變動，會牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。

更需注意的是，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，甚至將本土優秀學子推到國外（根據教育部統計，九十九學年度高中生直接出國念書為四七六人，一○七學年度則已增加至兩千人左右）。長此以往，台灣的研發人才將無法銜接而損及國際競爭力，是動搖國本的事。

為了國家的未來，我誠摯呼籲，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視數理教育基礎的奠定，並能有效鑑別數理優秀人才，其影響甚為深遠，不可不慎。

（作者現任聯發科技董事長）

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