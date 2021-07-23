新聞線上》會抓老鼠就是好貓

記者莊榮宏

一條街如果有一隻盡責能幹的貓，整條街的老鼠就不敢輕舉妄動，這叫作「治安穩定」。

但有些貓只會曬太陽，瞇著眼睛度姑，這種懶貓，有跟沒有差不多。

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還有一種貓會和鼠輩搞曖昧，貓鼠和睦，這就足以動搖貓本，進而危及人本了。

鼠見貓應該要逃，貓見鼠應該要抓，鼠輩為何有能耐和貓打交道？因為背後有狗當靠山，這隻狗就是「政治力」。

鼠輩結交狗，躋身狗的圈圈，而狗掌握貓的升遷，由狗派官的貓「愛狗及鼠」狗貓鼠一家親，生態秩序顛覆，倒楣的是良民。

狗掌握政治力，「好貓不吃眼前虧」自然曲意逢迎，於是發生一群貓恭謹上桌，而主位端坐著卻是鼠和狗，驚現官場的動物奇觀。

有些狗熱中干預貓的人事，凡有重要職缺，貓須先求見，讓狗端詳骨骼是否精奇，最要緊的是要表忠，驗明DNA，顏色對了，才給派官。

有些貓得到狗的加持，升官如坐直升機，一貓升天，眾貓開眼，「人窮志短，貓瘦毛長」，於是紛紛向狗低頭，踏上捷徑，而認真做事的就變傻瓜。

也有不肯低頭的貓，終究鳳毛麟角，品種稀少。

走狗這條路子的貓，並非都沒本事，有些也扛得住場面，但更多是十八般武藝樣樣稀鬆，歷練還不夠，已連竄好幾波，沒那個屁股就先坐上那個位子，遭逢考驗，馬上破功。

幾個月前，台北市警方處理社會矚目事件時一手導演「貓鼠握手大戲」，白道黑道和解的畫面傳送全國，成為史詩級笑話，警界自家人目瞪口呆，不禁問：「首都何時淪落至此？」這就是狗不當介入，導致貓「德不配位」的後果。

當時被瞎貓描述為「沒有幫派背景普通年輕人」的鼠輩，不但被證明是黑幫成員，昨天更因暴力討債罪行而被緝捕，餘波仍然盪漾。

台北市的貓頭子本月中旬退休，大家關切派哪隻貓來收拾爛攤子，名單確定才鬆了一口氣，因為「會抓老鼠的就是好貓」，接任警察局長的楊源明既然會抓老鼠，則「管他黑貓白貓」管他是什麼人馬？

新的貓頭子卅多年前初入警界，就在台北掃黑除暴，檢肅強梁，深諳京城黑幫，任官乃適才適所，若不派任，反招物議。

並不是說狗就不能推舉貓，重點是要負責到底，不能只會施恩，卻不察考貓品；貓若出狀況，狗須當連坐，豈可射後不理，有權而無責？

因為派官不當會危害治安、損及執政威信，執政是國之大事，警察是國家公器，不是讓狗培養私人班底、擴大羽翼或做人情用的。

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