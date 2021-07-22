新聞線上》加強認知戰的研究

記者陳杉榮

國防安全研究院最近發表一篇「激化情緒對立的口水戰—ＰＴＴ八卦板疫情輿論分析」研究專文，歸納分類撰文者，解析鄉民刻意設計渲染文本，意圖操作台灣防疫不力，中國更有效率，製造對政府的壓力。專文一出，反對者群起圍剿，直批國防院是「民進黨的新東廠」、「抹紅PTT不能成就民進黨」。這些批評對研究者並不公平，也非重點，面對中共認知戰無孔不入，作者沒有義務承受莫須有的政治壓力，更不可因噎廢食，阻礙未來的研究。

國防院無刀無槍也無司法權，當然不是新東廠，一份研究報告哪夠份量稱為「綠營側翼」，國安局早有解析四種中共假訊息態樣，包括加工我方新聞事件「回銷」台灣，變造扭曲爭議事件改變人民認知，中媒捏造不實訊息擴散台灣，中方指導在台「同路媒體」散播分化人心議題導引協力媒體跟風報導。二○一八年韓國瑜競選高雄市長，中共認知戰大獲全勝，單是操作「點擊率」就讓韓國瑜成為全國性知名人物，台灣社會自此遭鍵盤分化，網路社群上更加兩極對立。

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藍營與其辯護者，經常打著「言論自由」和「政治打壓」的旗號，作為反制政府行政介入和司法審判假訊息的理由。中共在台協力者和媒體則藉機散播反美和反日的訊息，挑撥台美日民主同盟的關係。中共認知作戰多年，早有收穫，受到認知戰驅遣的團體和勢力，當「台灣政府有事」，他們狂踩油門大肆批判，當「中共迫害人權」，他們猛踩煞車噤若寒蟬。中共內化成了他們心中永不分割的一部分，「六四天安門事件」化作煙塵，「新疆維吾爾種族滅絕事件」視而不見，在網路社群秤斤論兩攻擊台灣政府則不遺餘力。

言論自由和認知作戰的界線不易區隔畫分，那是因為假訊息躲在政黨政治的背後興風作浪，靠在言論自由的身上傳遞病毒，許多國民黨人支持國家，卻因反對民進黨而成為假訊息的傳播者，更多國家意識薄弱者長期大量閱聽假訊息，成為中共虛擬強權的盲目仰慕者。

要辨識並去除寄居在民主政體身上的假訊息，正面迎擊認知戰，除了司法機關強力追緝掃蕩假訊息源頭及其協力者外，需要更廣泛、更深入、更嚴謹、更大量的認知戰研究，透過研究、舉證、解析，讓敵人作戰脈絡清晰化，揪出在台協力的敗類，可確保言論自由，健全政黨政治，建立更強大的國民心防。

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