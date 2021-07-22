自由廣場》國家英雄 庶民對待

◎ 余宗龍

東京奧運賽事即將展開，我國代表隊搭機赴日參賽，卻爆出選手搭乘經濟艙、官員坐商務艙的爭議，引發外界撻伐，怒火持續延燒。出征擠經濟艙、住窄房直接打臉總統、教育部長，日前尊榮款待國手的公開承諾跳票。國內政壇亦傳出要嚴懲失職人員的消息，平心而論，道歉無法解決問題，且賽前內鬨，無疑對我代表團士氣上造成嚴重打擊，完全沒有好處。此時，不妨冷靜下來面對問題，找出解決問題的對策，以下三個方向供主事者省思改革問題之開端：

一、提升專案管理能力。

總統曾公開承諾「參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則」。部屬卻因防疫需求，改變了做法，給國手搭經濟艙，這是本末倒置的做法，難怪掀起一陣罵聲。對國家英雄的承諾，一台包機商務艙不夠坐，理應再找另一台。再者，若此舉是為選手著想，試問，現行將所有雞蛋（選手和教練）全都放在同一個籃子（飛機）裡，安全嗎？回顧世界體育史曾發生的八次重大空難事件，皆對該國運動發展造成相當程度的影響，風險的預防，不可不慎！

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二、加強部門間溝通協調。

政府部門大都採較傳統封閉式的管理文化，會議進行中容易陷入同溫層的討論，而不易察覺此類讓外人觀感不佳的決策。以這件事為例，總統府、教育部若有專責承辦人員關注長官的承諾是否如實兌現；體育署有關會議若邀請上述兩處人員出席討論，確保執行面同步，今日遇見的場景就不會是匪夷所思、荒腔走板的出航。

三、導入開放式創新的思維。

近幾年，企業界施行開放式創新（Open Innovation）的概念，可供政府運作模式參酌。例如將會議決策圈比例，外部委員設定為三分之一，避免跌入同溫層的自我感覺良好，利用外部思維進行創新，打破傳統的界線，達成瞻前顧後、面面俱到的效果。當然，現在欲解決僵化體制的當務之急，是檢視委員名單是否長期迷信大牌、已數十年如一日，經時代變遷，無法提供有效、謹慎周密的互補觀察。

（作者為中興大學運動與健康管理所教授兼所長）

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