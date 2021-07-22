自由廣場》（金恒煒專欄）國民黨鬧夠了嗎？

政黨的權力場域在國會，一旦反對黨黨中央甚至黨主席領頭到法院控告執政黨的政策，只有兩層負面意義：第一，反對黨不啻放棄國會抗爭的基本功能；第二，或自認在國會中全面敗北，再起無力；形同向執政黨豎白旗。不管用司法手段或監察管道向執政黨挑戰，不會博得人民拍手稱許，只會讓人民看不起。

國民黨主席江啟臣七月八日要求「指揮中心」公布疫苗採購價錢，並提請審計部負責監督，結果被民進黨打臉。原來立院已在六月跨黨派三讀通過「紓困四．○」特別預算，決議在疫苗全到位後，公開採購等相關細節；而指揮官陳時中的回應是「居心叵測」。從而可知在法上通不過，政治面上也摃龜。

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媒體為此做採訪，國民黨文傳會副主委鄭照新的反駁不只秀逗而且愚蠢，竟說立院決議是民進黨多數暴力，非朝野一致通過，且國民黨未同意云云。這段話只證實國會確有決議且通過；既然符合法律程序，找審計部有用嗎？審計部有置喙餘地嗎？再說，立院決議案有「朝野一致」的規定嗎？國民黨一黨反對又如何？總歸「無效」而已。最可笑的是用「多數暴力」的大帽子；更代表國民黨在國會是弱雞，起不了作用。何況，過去輿論用「多數暴力」抨擊國民黨，是因為台灣處在黨國餘緒中；民主制度下的台灣，行政權與立法權都是選票決定的，正像經濟學家熊彼得所說，透過選票，贏者取得「決定的權力」。國民黨自己不爭氣，指控執政的「多數暴力」，除了鬧民主笑話外，還鬧了黨國、民主不分的時代笑話。

國民黨鬧夠了沒？指控疫苗採購價錢不透明失敗後，一計不成又生一計。江啟臣率黨團幹部及黨中央高幹到北檢按鈴控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅通過高端ＥＵＡ是「程序黑箱不透明」，構成貪污治罪條例的「特別圖利罪」。稍有法律常識及推理能力的都知道，這個說法邏輯不通。「行政程序黑箱」是行政問題，有權制衡的是立法院，最多還有監察權；訴諸司法？別扯了。何況，由「程序黑箱」而「圖利」，中間不知道還有幾重公案。如何連結？只有黨國法官發明的「實質影響力」，才能將之串聯在一起；當年是為構陷陳前總統於罪。那麼，陳時中有「實質影響力」嗎？可以藉「行政程序黑箱」以圖利高端？當然不可能。這不是拿大砲打鳥，而是用玩具槍打稻草人。

國民黨胡搞亂搞、胡告亂告，只代表一件事：對自己的問政能力完全喪失信心，知道自己不能在民主體制下盡反對黨的天職。用司法轉移自己的無能，只能說是喪家之犬玩不出新把戲。前些時候，楊志良糾眾要依「國家賠償法」為武漢肺炎致死者進行國賠，而且要蔡英文等政府首腦拿錢出來賠償，黨主席江啟臣也打蛇隨棍上，提出「集體訴訟」。結果呢？不但不見人上來，連樓梯都沒響。

武漢肺炎肆虐下，國民黨左支右絀，既不能令又不受命，一路下來只有荒腔走板四字。國民黨沒救了，「吾日暮途窮，故倒行而逆施」，還有別的話可比附嗎？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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