自由廣場》讓選手以最佳狀態出賽

◎ 李政達

東京奧運台灣代表團十九日搭機啟程，世界球后戴資穎上傳IG限時動態的照片貼文「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引發軒然大波，不僅教育部長潘文忠及體育署長張少熙召開記者會滅火，連蘇揆及蔡總統都表達歉意。

根據體育署的說法，一切為防疫考量，因欠缺事前的溝通與說明，向選手們致歉！不過，搭乘商務艙的教練、官員及體育行政人員，難道就不必考量染疫風險？此舉不僅形成強烈對比，也違背蔡總統「參加重要國際賽事的選手及教練，以搭乘商務艙為原則」的承諾。

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事實上，以台北到東京三個多小時的航程，選手若以梅花座的方式搭乘，應不至於不舒服到影響出賽成績，戴天后及戴爸的PO文或許只為差別待遇表達不滿罷了。而立委、記者、網友及所謂正義人士逮著機會群起撻伐、窮追猛打，反倒陷戴資穎於「麻煩製造者」的指責，因此而影響心情，豈非適得其反。儘快讓事件平息落幕，讓選手專注於接下來的重大賽事，才是當務之急。

其次，記者、網軍發揮狗仔精神，搜尋官員、行政人員及選手的住宿旅館，甚至拿來與對岸選手入住高級海景套房做比較，實在外行。像奧運會這種世界一級賽事，距離比賽場地的車程、交通、飲食、安全及出賽前後的練習調整，乃至於能否得到充分的休息，儲備精力擬定戰術，爭取最佳成績才是必要的考量，有無住到五星級飯店、吃到高檔美食，不是重點。

一名優秀選手的養成極為不易，選手本身的自律更是奪標的關鍵。例如許多以體重分級項目的選手，對自己的體重都是斤斤計較，因此，平時的訓練量、飲食、休閒乃至於小感冒、腸胃炎的用藥，都得十分謹慎小心，稍有差錯未通過藥檢，締造的成績不被承認，就枉費多年苦練。

至於體育行政人員、教練、隊醫、助理，則需安排打點好這些枝微末節的瑣事，讓選手能無後顧之憂以最佳狀態出賽。此次東奧代表團是歷屆參賽人數最多的，我們期待參賽的「台灣之光」們，能拋開壓力、盡情發揮，再創佳績。

（作者為科技大學體育講師、國家級拳擊教練）

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