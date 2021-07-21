自由廣場》打造生技成護國神山 應從公部門做起

◎ 黃金舜

台積電這數十年在產業、公益甚至國防等層面貢獻卓著，近來又成功協助疫苗採購，被譽為「護國神山」，絕對實至名歸。賴清德副總統在今年二月時期許，台灣要有第二座護國神山，而生技藥業有極大的潛力，值得國人關注與大力支持。

就個人看來，要成為支柱產業，除了要有良好的產經政策與預算支持外，公部門的心態更是至關重要。舉例來說，晶圓代工業國內外比比皆是，但國人普遍對台積電、聯電等本土大廠耳熟能詳，說誇張一點，在台灣講得出「晶圓代工」的人或許不多，但提到台積電，幾乎無人不知。公部門在進行宣傳時，也不會吝嗇說出大廠名稱，更是提升這些本土企業知名度的一大關鍵。

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反觀生技藥業，公部門的心態就明顯不同，本土生技藥業實力強勁，但公部門始終有外國月亮比較圓的心態。像是近來因疫苗開始大規模接種，止痛藥需求大增。官員及媒體常稱民眾可預先準備「普拿疼」以緩解疫苗的副作用，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳受訪時就說：「（副作用）後來有用了一個普拿疼退下來，就比較好了。」

但「普拿疼」其實只是國外藥廠生產的商品「名稱」，相同成分的止痛藥還有百百種。該藥品主要成分為「乙醯胺酚」（Acetaminophen），國內不少藥廠都有生產，單單健保用藥品項查詢的檢索結果，就有超過兩百種。這些國內藥廠全都通過國際的PIC/S GMP認證，製藥水準不輸國際大廠，止痛藥的品質與效果當然也沒問題。

客觀來說，市面上止痛藥（乙醯胺酚）的選擇很多，民眾根本不可能無藥可用，但「普拿疼」缺貨的新聞仍不斷出現，加深民眾的誤解與恐慌。政府官員也從不帶頭澄清，呼籲民眾需要只購買特定品牌的止痛藥，講出來的說法也好似「普拿疼」是唯一的止痛藥。

當然，光靠口頭上用詞，並不能成就生技藥業成為下一座護國神山，但身為藥師，真心期待公部門能帶頭，培養國人對於本土藥業的安心與信賴。

（作者為藥師公會全聯會理事長、藥師）

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