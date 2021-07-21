自由廣場》（林保華專欄）苛政猛於疫

剛過去的週末與星期天，香港國際機場擠滿人潮，多為前往英國移民的香港人與送別他們的親友。那是因為英國政府規定的酌情入境安排「特許入境許可」將於七月十九日到期。

離情依依，自是難以文字表述。對我這個十七歲就離開家庭，此後又多次飄泊的人來說，自是了解大家心情。離別有不同情況，有主動，有被動，有的可以很快相見，有的則是哪年哪月，情緒自然大有不同。十七歲那年我是熱血沸騰，眼前充滿理想前景，廿一年後又帶著失望與逃避暴政離開；再廿一年後又因中共追兵的到來而離開香港。現在離開香港的，也是多為不堪暴政。被迫離開者大都要面臨比較不明朗的前景，都是對人生的新挑戰。

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其實移民潮在反送中運動被鎮壓後的去年上半年就開始了，那時西方國家，尤其英國的武漢肺炎疫情正在流行，當時看到認識的一些香港朋友不管疫情到了英國，就有「苛政猛於疫」的感覺。到香港實施國安法並且進行大逮捕，移民潮擴大。如今香港疫情已大為好轉，英國卻面臨印度變種的侵襲，香港人仍然絡繹不絕前往，可見生命誠可貴，自由價更高。

根據一項對香港新移民的調查顯示，逾八成受訪者的教育水平為大專、學士或以上程度；七成受訪者的家庭資產有十萬鎊（約三百八十多萬台幣）或以上。可見離開的多為中產專業人士。香港中學校長會已去信特首表示，不少學校面對嚴重教師流失，當教育界被無理抹黑和攻擊時，教育局應保護和尊重人才。

比對台灣某些紅藍白政媒，心態則是完全相反，他們抹黑台灣的優異防疫成績，渲染疫情且呼天搶地向中共乞討疫苗，製造人心恐慌配合中共對台灣以疫謀吞的統戰伎倆。如果他們真的以為台灣已經待不下去了，何不學學他們的郁慕明與洪秀柱前輩，到中國打疫苗？他們叫嚷台灣「綠色恐怖」，又為何不舉家移民到他們親愛的祖國？他們像跳樑小丑那樣，每天噴毒霧破壞台灣的防疫，為中共的生化戰效勞，以顯示他們對「祖國」的赤膽忠心，但是他們為何不能像當年的我，乾脆回到祖國？

答案很簡單：第一，他們愛中國是假的，他們比一般台灣民眾更知道中共的可惡，但他們必須以此等作為向中共謀求利益；第二，他們根本就是中共的第五縱隊，任務在身須留在台灣，豈可擅離崗位？

不論是哪一個原因，他們都是台灣的害蟲，台灣政府與台灣民眾務必清除這些害蟲，台灣才能安定、安全。至於一些被他們欺騙的年輕人，須突破他們製造的藩籬，多看看圈子以外的資訊。有關中共惡行，可以看過去國民黨製作的文宣，何況還有維基百科可供參考。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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