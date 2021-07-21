自由廣場》更名台灣代表處 此其時矣

◎ 高碩泰

美國聯邦眾議院外交委員會十五日通過「確保美國全球領導地位及參與法案」，挺台力道強勁，其中呼籲就台灣駐美代表處的正名議題展開協商。駐美代表處更名，長期以來都是對美工作的優先目標之一，許多旅美鄉親和遊說團體也出錢出力，多方耕耘。值此台美關係的主客觀氛圍與充分條件，雙方應把握關鍵契機，積極順勢推動。

一九七九年台美斷交當年，也是我國際處境最慘淡階段，筆者經過國家考試進入外交行列，成為對美工作的新兵。對應同年四月華府通過「台灣關係法」，正式成立「美國在台協會」，個人則在行政院設置「北美事務協調委員會」，做為彼此處理非官方關係的白手套對口機構，但台美兩地許多民眾對「北協」的名稱、角色和功能，始終不知所云。

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直到一九九四年，柯林頓政府進行對台政策檢討，我駐華府單位得以改名「台北經濟文化代表處」迄今，但總部在台北的「北協」直到二○一九年八月，才更名「台灣美國事務委員會」，若合實際一步一腳印走了四十年。

美國聯邦眾議院的最新友台法案最終是否通過成為法律，猶待觀察。但無庸置疑，其再度反映國會兩院跨黨派的普遍支持，彌足珍貴，而行政部門從川普到現任拜登總統，基於印太地緣戰略、核心信仰、經貿合作、高科技供應鏈等層面，對深化台美互信與「堅如磐石」的關係，仍保持一致性、延續性與可預測性，難能可貴，因此我自宜把握雙方關係升溫之際，主動向美方推動更名案。

其實拜登政府的涉台政策高階官員中，不論在白宮、國安會、國務院，或是對華府當局具有政策影響力的學界智庫，不乏冷靜理性的「知台」（但不必然「親台」）人士。他們自美方利益出發，對印太區域及美中台的複雜敏感關係，熟稔且具有細膩思維，而不致一廂情願，流於太多情緒判斷。據此，更名案既反映台美關係目前的事實與現狀，陳年交往限制已大幅放寬，而面對北京，華府當下容有較以往更大的決策空間與抗壓性，加上國會跨黨派的強烈意願與期待，此時此刻毋寧是個難逢的良機，我允宜趁勢而為強化論述，早日克竟全功。

一九九五年筆者擔任駐美國亞特蘭大辦事處處長時，因為在國慶酒會英文請帖的中華民國上加註「台灣」，在國內引起軒然大波，除遭到嚴厲告誡外，並在快速懲戒後調職，乃筆者四十多年職業外交生涯中唯一所受處分，但個人無愧於心，也從無任何怨懟。

當時國內以筆者闖了禍，又「強詞奪理」、「不知悔悟」，通令全球外館，倘駐在國的政要和各界人士分不清楚ＲＯＣ與ＰＲＣ的區別，需要駐處加註「台灣」，才明白此「中」非彼「中」，則這些知識程度不足的當地人士，也大可不必往來，或邀請參加駐處的活動了！

筆者四分之一世紀前的「政治不正確」、「時空不正確」，讓國內不得不做出處置。回首請帖的初衷，僅為單純凸顯「台灣」的觀瞻。徵諸現在的所有駐外單位和民間團體，莫不努力廣結善緣，發揮創意，以「台灣」之名，將民主的夥伴、良善形象和正向力量，推上國際舞台，正是絕大多數國人的期望。

台灣是主權獨立國家，依憲依法目前國名是中華民國。當下行走國際社會，爭取國際地位，在無邦交的我駐外單位，尤其華府做為最重要的指標，在長達四十多年後改以「台灣代表處」之名掛牌，適切、尊嚴地識別自己的身分，此其時矣！

（作者為二○一六至二○二○年駐美代表）

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