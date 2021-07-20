自由廣場》回應夏學理教授投書

針對本校夏學理教授投書貴報一文，相關內容有所偏頗，為避免誤導，本校特此澄清如下：

一、臺師大不僅是國內頂尖大學之一，國際上也享有聲譽，這是師生苦心經營的成果，校譽之建立得來不易，夏教授雖身在師大服務，非但不珍惜眾人努力之累累碩果，更有諸多爭議行為，並有多次不實指控，抹黑師長情事，造成社會紛擾。為維護本校校譽，本校已依法提出妨害名譽告訴，目前正進行司法訴訟中。

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二、世界排名可以用以自我檢驗辦學成效的參考，但不是經營大學所追求的目標。本校過去幾年來，各項名次雖有起伏，仍維持一致水準。例如，二○一八年吳正己校長上任時，教育領域ＱＳ排名全球第五十三名、ＴＨＥ排名第十五名；目前ＱＳ排名全球第二十八名、ＴＨＥ排名第二十名。另外，ＴＨＥ國際化評比全台第一，ＱＳ學術聲譽評比全台第四，遠見雜誌評比連續四年位居文法商類大學第一，成績有目共睹。

三、本校一向重視學生外語能力的培養，自二○○九年以來，各系所皆依其特性自訂外語能力畢業門檻，此非強制規範標準。

二○一八年法規修訂，係依據學位授予法，要求各系所須將畢業條件載明於修業規定之中，各系所仍得依其特性，訂定學生外語能力畢業條件。

四、臺師大對國家教育發展的貢獻有目共睹，去年在全球疫情衝擊當前，仍透過遠距教學配套措施，讓學習不間斷，未來也將持續努力，包括優秀人才延攬、研究團隊拔尖、課程精進、國際化提升、校園整建等各方面精益求精，持續以培養具全人素養與跨領域領導人才為目標，努力朝向世界頂尖大學邁進。

（國立臺灣師範大學來函）

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