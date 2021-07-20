自由廣場》（鏗鏘集）不想告訴你

◎ 王景弘

網路風潮嚴重衝擊傳統秩序，誠實不再是美德。網路帶來個人的「解放」，謾罵、謊言充斥，惡人什麼話都敢說，謠言變成「另類真實」，惡棍混水摸魚，互信喪失。

社媒被美國左右兩派夾擊。保守派的川普指控社媒剝奪他的言論自由；自由派的拜登，眼看社媒盛傳不實訊息，影響全國接種疫苗抗疫，忍不住說重話，直批提供社媒的高科技公司「殺人」。

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台灣的社媒、政客、直播主和活動家，不是用網路求知，而是濫用網路散佈謠言，進行政治惡鬥。所謂聲浪與聲望被畫上等號，圖名貪利之徒編造邪惡謠言以激起「熱議」，讓「知名度」膨風。

妖風盛行，人的正直、互信、禮貌與情緒克制被漠視，言詞以極端荒謬與惡毒為能事，說謊不臉紅。最典型的就是自吹「高智商」，醫師、市長及黨主席角色錯亂的柯文哲。戴三頂帽子，大嘴巴信口開河，媒體也不問他戴那一頂帽子說話。

身為市長，法定權責只限台北市，卻天天對中央政府咆哮，不但批評政策，還要指揮人事；自命醫事專業，但台北市疫情控制卻墊底。要批判政治卻不聲明身分是民眾黨主席；要談病毒疫情用的是政治卸責語言。

江啟臣也戴黨主席和立法委員兩頂帽子，但他不是立院黨團領袖，黨中央也百家爭鳴，他的戲法只像老國民黨海工會的小組頭，既無黨主席格局，也無立法委員格局，只知一再重複謊言，不斷說些空話，製造台灣亂象，讓他保持聲浪。

在什麼話都敢說的時代，科技大老張忠謀一句「不想告訴你」有沒有打疫苗，和「不能回答」台積電購贈疫苗問題，令人精神為之一振。誤用和濫用網路只會造成社會災難，只有誠實互信社會才能健康發展。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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