自由廣場》（北社評論）立陶宛憶遊感懷

◎ 葉賽鶯

立陶宛日前宣布贈送我國兩萬劑疫苗，在武肺疫情嚴峻之際，其外長不顧中國的叫囂恐嚇，呼籲愛好自由的人們應該相互幫忙，意義特別重大。這讓我想起二○一三年旅遊波海三國時，在立陶宛所經歷種種感人的情景。

當時在立陶宛停留兩天，第一天參觀首都維爾紐斯已列入世界文化遺產的舊城區古教堂，發現教堂前廣場有水泥足跡，當地導遊告知，這是一九八九年愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三國人民共同牽手表達獨立意願所留下的，當時我們不約而同地牽手在那裏唱起：「伊是咱的寶貝」、「望春風」等歌，祈求台灣早日能如立陶宛獨立自主；我們繼續參訪附近古老圓形塔樓，其中一層設有電視，反覆播放該國在一九八九年牽手歌唱、表達獨立意願的紀錄影片，顯現該國人民扶老攜幼，爭相牽手，形成綿長不斷人鏈的生動影像，電視旁另有玻璃櫃陳列當時牽手人鏈的照片，讓我們深受感動。

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接著，巡禮首都其他古蹟，路過維爾紐斯大學（一五七九年設立），導遊介紹這所大學不僅是立陶宛全國最大，且在波海三國、甚至東、中歐也最為古老，因學風自由開放，教師素質很高，孕育了不少有膽識的菁英，以致一八三二至一九一九年被俄國沙皇關閉長達八十七年，一九四三年再遭德國納粹關閉一年多。這所四百多年歷史的學術重鎮，宛如這個苦難國家的縮影。

最後，參訪北部的朝聖地十字架山，第一批十字架是一八三一年立陶宛人反俄起義後所放置，其後幾個世紀，天主教徒陸續在此安置十字架、巨大苦像、聖母雕像、愛國者人身雕塑等，約有十萬座，錯落堆置如小山，這是立陶宛人為和平、為對抗俄、德期間失去的親人祈禱的場地。一九九三年天主教教宗若望保祿二世前來造訪，讚許這是充滿盼望、和平、愛與犧牲的處所。猶憶我們參訪時，行走在狹窄的步道上，心中充滿無限的崇敬與感傷。

短短兩天，參訪立陶宛的古蹟，體會了波海三國中最先宣布獨立的這個國家，歷經幾世紀的動亂與苦難，如今已獨立自主，自信樂觀地向前邁進，甚至還與遠在數萬里外的台灣，為自由民主攜手互助，但願在不久將來，兩國能建立更穩固的邦誼。

（作者是北社理事兼法政組召集人）

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