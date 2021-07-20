自由廣場》自助而後天助 台灣必先靠自己

◎ 林逸民

新境界文教基金會執行長邱義仁的「美國不支持台獨」論，引發外界諸多對台灣前途的質疑，上週已對邱義仁誤判國際情勢的部分予以指正。其實，還有一個更根本的思考：美國當初獨立建國，可沒有先確定別人會支持。

恰恰相反的，在美國獨立戰爭之初，儘管派出日後被稱為大外交家的富蘭克林周遊列國，找上戰略與英國敵對的法國，鼓起三寸不爛之舌拚命遊說，仍是吃閉門羹。

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但美國人民並沒有等待法國何時會支持，而是下定決心：即使沒有外國支持，也要與英國抗戰到底。經歷紐約大敗、首都費城淪陷，還是打出薩拉托加之役的勝仗。而法國看見美國人的奮戰決心，另眼相看，至此開始支持美國獨立戰爭。也因為美國是有這樣開國歷史的國家，自助而後人助天助的價值觀，銘刻在美國的基因。

如今世人認為以色列備受美國寵愛，但是並非一開始就是如此，以色列建國時，美國其實反對，更予以武器禁運，使得第一次中東戰爭時，以色列得從東歐刻苦地走私武器作戰。第二次中東戰爭，以色列煽動英法一起攻擊蘇伊士運河，美國也並不支持，而是震怒。然而，兩次中東戰爭中，美國對以色列的意志與戰力刮目相看，從此開始力挺以色列。

也別說美國，不妨捫心自問，若有人老是坐等別人支持，要先確定別人支持，自己才願意行動，如此被動，會有人支持嗎？

戰後台灣曾經一度得到美國支持獨立的機會，在第二次台海危機中，美國曾希望推動金馬非軍事化，台灣中國一邊一國彼此井水不犯河水，因而討論「兩個中國」或「一中一台」模式，對蔣介石施壓。然而，大中國主義的蔣介石夢想「反攻大陸」，極度抗拒，美國眼看蔣沒有獨立意志，也就放棄，日後美國戰略改變，「聯中制蘇」下，台灣失去機會。

當國際戰略不利，固然只能先等待，但當國際戰略有利的時候，美國支持台灣的獨立與否，最終還是看台灣人的意志。

台灣的前途，應是由自己決定，只要心中有台灣，就何懼怕，自己先下定決心，自助而後人助天助，台灣不是枯等觀望別人是否支持，而是應該表達強烈意志，主動積極爭取，如此自能贏得國際支持。

（作者為福和會理事長，醫學博士）

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