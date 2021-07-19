自由廣場》德基供電、供水兩難

◎ 張炎銘

水力能發電，電能亦可將廢汙水、海水淡化再利用，原是哥倆好，互為支援是常態，但因去年至今年乾旱，卻凸顯水庫難以兼顧發電與供水的矛盾。

去年號稱是台灣五十六年來最大乾旱，除了大面積停灌外，更造成今年苗、中、北彰地區長達二個月、史無前例「供五停二」分區限水。個人原以為去年雨量應會破歷史新低，才造成這次大旱災。

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七月初水利署電子報揭露去年雨量資料，卻讓我意外。水利署自一九四九年開始，就以較精細的等雨量線法求得台灣平均雨量。去年全台平均雨量二〇一二毫米，雖然只有歷年平均雨量八成，但卻還排不上歷史上枯旱前五名（最枯年是二〇〇二年一五七二毫米，再依序是一九八〇年、一九九三年、二〇〇三年、二〇一四年，都不足二千毫米）；再以旱情最嚴重的中區而言，雨量只有一四四四毫米，確實很不足，但與中區近二十年雨量比較，也只能排第三（二〇〇三年一二八四毫米、二〇〇二年一三九九毫米），為何當時旱情不如此次嚴重？

年雨量無法解釋此次乾旱，那很可能是七到十月颱風季雨量缺，可惜我無法進入水利署資料庫蒐集統計，只好從各水庫年進出水量分析。

大台中地區供水依賴鯉魚潭水庫與石岡壩。鯉魚潭進水量約二億四千萬立方公尺，供應各標的用水約二億九千萬，入不敷出，水庫水位直落，顯現乾旱的影響；但石岡壩進水約九億四千萬，供應約五億五千萬，卻放流掉三億九千萬！石岡壩是調蓄洪澇功能有限的攔河堰，可以理解，再往上游看一系列水庫，青山、谷關、天輪、馬鞍四座水庫進水量與發電水量相當，只有德基水庫進水量不到二億七千萬，發電放流卻超過三億六千萬，則是為因應炎夏用電高峰，為了供電安全而不得不然？

德基為何要發電排掉那麼多水？我查了該水庫運用規線。一到三月，水庫水位都要維持在一四〇四公尺以上高水位（滿水位一四〇八公尺），但七月時允許降至一三六六公尺，將近四十公尺落差，一方面可拼命發電、滿足用電高峰，另一方面可以騰出庫容，容納豐水期雨量，協助防洪。只是若一旦降雨不如預期，就影響下游用水。所以中區乾旱主因不是年總雨量不足，而可能是豐水期不足與德基水庫操作並不是供水優先。

這不能怪台電。台電首要任務是確保供電安全，今年五月旱情嚴重時，日月潭、明潭抽蓄發電機組為穩定供電，曾全力運轉，還讓寶貴的水資源排掉。德基水庫若依照規線操作，實難苛責，但也顯現供電與用水兩難，尤其在夏季用電高峰而降雨卻又不如預期之時。

二〇〇四年七二水災後，台電曾因水庫管理維護困難，希望減少復建、管理費用，擬以「象徵性」價格捐贈德基與霧社水庫予水利署，但此事後來不了了之。若德基水庫蓄水、供水的角色越來越重，其發電的原始功能將受到更大限縮，若不能改由水利署管理，要考慮將其改成抽蓄發電，至少其操作規線也應適度檢討修改，而石岡壩下游豐沛的剩餘流量，如何加強運用也是重要課題。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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