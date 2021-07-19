自由廣場》中國「疫苗奸商」形象

◎ 楊峻杰

COVID-19疫苗分配不公，導致疫苗獲取數量最多的前十個國家，掌握世界上八十％的疫苗；再加上前美國總統川普曾領導美國退出WHO，使得國際政治出現缺口，讓中國有機會透過「疫苗外交」的方式增強軟實力，並扣合「中國的人類命運共同體」願景，試圖營造出中國是一個有道德的國家，不像西方國家自私的囤積疫苗。高喊著要「努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」，並將疫苗焦點導向了生產能力而非防護效力。

但中國真的比西方仁慈嗎？根據美國研究資料發現，中國僅捐贈少量的疫苗，提供目標市場／國家進行試用，大部分的疫苗都是販售的。公開資料顯示：「中國外銷的六．五六億劑疫苗訂單中，只有八六○萬劑（一．三一％）是捐贈的，其餘都是用來販售的」（參見Vaccine diplomacy： nation branding and China’s COVID‐19 soft power play）。

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而中國的販售對象主要集中在拉丁美洲、東南亞與非洲國家，這些國家普遍缺乏完善的冷鏈技術，又因中國的滅活病毒疫苗比西方mRNA疫苗容易保存，一般的冰箱就行，使得中國疫苗在這些國家中格外具有吸引力。

以科興疫苗為例，一劑價格從十三．六美元，到最貴六十美元都有，比起一劑四美元的AZ疫苗貴了不少。光是以科興疫苗最低價格的十三．六美元來乘以訂單數量，中國出售的疫苗至少能賺進約八十八億美元，相當於二二四○億台幣。

反觀其他國家的免費捐贈疫苗，或透過COVAX平台捐疫苗，中國卻是利用COVAX平台來販售疫苗賺錢，對於經濟弱勢的國家則提出貸款購買方案，不放過任何賺錢機會。自己在背地裡悶聲發大財，竟還有臉批評西方國家，並塑造中國救世主形象。

（作者為清華大學社會所研究生，新北市民）

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