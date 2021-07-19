自由廣場》有用的白痴

◎ 陳財能

有用的白痴，這樣的人或現象，已在人類世界流行了一百年。

有用的白痴（useful idiots）的名稱及用法，不論是起於列寧或史達林，指的是那些熱中意識形態、僵化教條及信仰共產主義，而被操縱及利用來推進共產主義蘇聯的天真知識份子。此外，它報喜不報醜的宣傳定位，更是共產極權控制真相、掩滅事實的政治工具。

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史達林的「有用的白痴」一紐約時報莫斯科分社社長Walter Duranty，為他隱瞞烏克蘭饑荒，竟還得到普立茲獎，讓《紐約時報》愧認是「史上最糟糕的報導」。一九二四年，孫文為了對抗袁世凱，改組國民黨以「聯俄容共」養大中國共產黨；一九三六年七月，美國記者Edgar Snow在孫文遺孀宋慶齡的安排下，讓殘命延安的毛澤東得以《紅星照耀中國》；一九七○年八月至一九七一年二月，Snow再以「美國友好人士」登上天安門，毛澤東及周恩來藉Snow的嘴，招來「肚子痛」的季辛吉從巴基斯坦密訪北京，讓尼克森總統定下「戰略模糊」及「交往政策」，為中共打開異變世界秩序的大門。

誰是毛澤東及中共的「有用的白痴」，歷史昭昭自明。七十五年後的數位時代，習近平不但要黨媒《中國日報》再次尋找「新時代的斯諾」，還要官媒《環球時報》胡錫進在YouTube等社交媒體建構「媒體勇士」，更派出趙立堅等外交戰狼在國際體系咆哮及散播虛假訊息。顯見，習近平已將「有用的白痴」套入「借嘴說話、借筒傳聲及借台唱戲」的舉國體制大外宣之中。

由上可知，「有用的白痴」用來操弄、混淆實相地宣傳共產主義的形式，歷久彌新，其對象不只是天真的學者、貪婪的媒體或歷練不夠的記者，也包括目光短淺的國際組織、政黨領袖、政客及追逐利益的網紅與跨國公司；在當前的數位網路時代，其能量也愈來愈強，甚至像是病毒一樣，秒串分流在人類的實體感知和虛擬世界，為新時代共產中國極權主義服務。

歷史證明，不論是哲學家、總統、國安顧問、媒體金童、政商老闆、智商一五七或狂熱民族主義者，都可能是「有用的白痴」。尤其，當它異變為媒體勇士或戰狼而在人間流竄時，不只台灣人要小心，世界也必須警覺。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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