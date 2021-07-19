自由廣場》別養中國牡蠣 會害到台灣

◎ 江煜勳

關於貴報報導近日澎湖二崁牡蠣大量死亡，死亡率高達六成，就筆者多年牡蠣養殖研究所知，並非如一些學者或專家所說的氣候或水溫或病蟲害所造成的，而是因為有養殖戶年初從中國引進三倍體牡蠣所造成的！這就是同樣是澎湖地區，其他地區養殖戶的牡蠣死亡率只有一成的原因。如果是因為天氣因素、水溫問題或病蟲害的問題，則澎湖地區的牡蠣死亡率不可能差異那麼大！

今年初就有養殖業者自中國引進三倍體牡蠣進口養殖，當時因為水溫低，所以中國的三倍體牡蠣還可以忍受，且成長速度快，當時我就警告過那些業者，中國的牡蠣是無法活過台灣夏天的高溫！

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中國的三倍體牡蠣為何無法度過台灣夏季的高溫？這是因為中國的三倍體牡蠣是太平洋牡蠣品種，而台灣的牡蠣是葡萄牙牡蠣品種，兩者對溫度的耐受性差異很大。

太平洋牡蠣是高緯度的牡蠣品種，適合溫帶地區的環境，可以忍受冬天的低溫，但無法忍受台灣亞熱帶地區的夏季高溫。台灣每年有許多生蠔業者自國外進口生蠔，進口生蠔分兩種，一種是半殼冷凍，另一種是活體空運到台灣。這種活體空運進來後，要馬上送到餐廳放進水族箱中，等待客戶食用。但這些活的生蠔大部分為太平洋牡蠣，必須要放在低溫的水族箱中，水溫不可高過十六度，否則就會開始死亡！

三倍體牡蠣並不是造成死亡的原因，是太平洋牡蠣品種對台灣環境不適應的問題。有一些學者認為是極端氣候、水溫過高、或毛法螺的攻擊所造成的，但若是這些現象造成的，則台灣或澎湖其他地區的牡蠣應該都會大量死亡才對，事實卻不然。

建議我們的業者不要隨便從中國引進牡蠣養殖，因為中國是霍亂疫區，更是許多傳染病的發源地，引進中國的水產品，對台灣的水產養殖業會造成很大影響！而且中國的牡蠣如果引進台灣，開始大量死亡，將會造成病菌的大量滋生，而影響到台灣的牡蠣品種。

（作者為台灣牡蠣科技發展公司董事長）

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