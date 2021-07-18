自由廣場》乩童‧靈媒‧宗教法

◎ 劉韋廷

日前新聞報導，有性侵前科的更生人，出獄後在神壇擔任乩童，卻假借神意告訴女信徒，如果能在神壇下裸睡三十六天即可改運，收費高達四萬元。結果，乩童趁機性侵信徒。案件曝光後，乩童誆稱被神明附身、不知發生何事，讓檢察官痛斥這名乩童褻瀆宗教，建議從重量刑，以正視聽。過去也有相似案件層出不窮，凸顯社會大眾對宗教信仰的認知不足，才會造成如此不幸。

世界各大宗教傳統經常有靈媒的現象，靈媒體質異於常人，具備感應的能力，能傳達神或鬼的旨意，其傳承歷史相當久遠。在北亞或北歐、北美等地，也有這類通靈人士，整體稱為薩滿（Shaman）的巫覡宗教，其中需通過考驗及道德操守的規範，才能被揀選成為神明代言人。換言之，要成為靈媒並非易事，有一定的成乩過程。在台灣的宗教現況，還有靈乩、尪姨等宗教人物，散見在漢人與原住民的信仰之中，經常扮演替人消災、治病的角色，解除信徒的痛苦。

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根據內政部統計資料，全台灣有登記的寺廟超過萬間，數量比便利商店還要多，其中不包含未登記的神壇，足見信仰人口之盛。民進黨政府曾在去年提出要成立宗教司，管理全國宗教事務，將相關規劃併同行政院組織改造案，送立法院審查，藉此減輕內政部民政司的業務。然而，到目前為止，尚未看到後續消息。其次，關於宗教團體的相關法律制訂，也需一併完整規劃，無論是宗教團體法或宗教法人法，應儘速審議，遏止宗教亂象叢生。

台灣是宗教自由的寶島，人人有權選擇適合自己的宗教。但信仰本質應建立在良善的基礎，而不是成為迫害他人的工具，這是民主社會應有的認知。籲請政府重視宗教法令的修訂，提升國民對於宗教知識的教育程度，分辨正信與迷信的不同，透過宗教的正面意義，獲得心靈的慰藉，避免類似憾事再度重演。

（作者為中央研究院博士後研究、大學兼任教師）

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