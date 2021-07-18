自由廣場》日本天皇與AZ特戰隊

◎ 李欣芬

十五日，日本第三度捐贈台灣新冠肺炎疫苗，至今共贈與我們三三四萬劑疫苗，令人感動、感謝！然而，聽到民進黨立委莊瑞雄說，其實日本政府一開始是打算送給台灣一千萬劑AZ疫苗的，但因國民黨譏諷「台灣人是疫苗乞丐」，導致他們縮手，心中萬般可惜。

另外，日本宮內廳宣布，六十一歲的德仁天皇已在六日下午接種第一劑疫苗，目前身體無異狀。沒想到，日本天皇雖然地位尊崇，但在疫苗接種方面比照一般民眾，守法依序排班，沒有特權插隊注射，實在欽佩！

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我不禁想起了連戰、丁守中、賴士葆、張顯耀、張榮味、黃昭順等國民黨籍要員，一邊罵、一邊偷偷利用特權插隊打疫苗，他們因此被譏諷為「AZ特戰隊」；其人格與德仁天皇相較，真是天壤之別，無怪乎有網友會說：「那是因為天皇是日本人，而他們是Pure Chinese！」

我想，大部分台灣人從小就看到父母、阿公、阿嬤及許多台灣人長輩們，也就是《多桑的世代》一書中所描繪的，普遍守法，尊重公共秩序，與日本守法的民族性類似，應該是日本殖民台灣五十年所留下的優良傳統吧！無怪乎日本現任防衛副大臣中山泰秀會說：「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人！」

（作者為台灣教授協會會員）

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