自由廣場》團購NSM飛彈 談如何解套國軍戰備部署精準彈藥不足

◎ 張豐麟

在軍事領域頗負盛名的《漢和防務評論》，曾撰文探討台灣精準彈藥儲備不足的問題，並推論台海一旦開啟戰端，台灣能支撐多久的要素就是精準彈藥儲備數量的多寡。

只是，增加精準彈藥庫存並非易事，礙於台灣每年國防預算的武器採購經費有其限制，更應慎選採購標的，千萬不要盲目地採購、任意虛擲公帑。是以美國智庫「二○四九計畫研究所」資深總監Ian Easton直言，美國應提供台灣具備匿蹤性能的飛彈，以嚇阻來犯敵軍。而台灣前參謀總長李喜明更與美國智庫聯合撰文，建議美軍應在台設置「供應盟軍戰爭儲備彈藥庫」，當美方援助還來不及抵達，台灣能要求提取預存彈藥應急，包括各式砲彈、備件和其他關鍵防禦設備，因為這代表的是美國的政治承諾，也可呼應美國自拜登總統上台之後，不斷強調台海安全的重要性。

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實現戰爭儲備彈藥庫的構想，在政治阻力下，應該還有很長的一段路要走，但對於慎選採購精準彈藥的建議，審慎使用有限國防預算的部分，就非常值得台灣參採。

美國及日本正在採購用於取代RGM-84魚叉飛彈的新一代匿蹤反艦飛彈NSM系統（RGM-184），即是一例。該款飛彈其實在硬體科技如尋標器、推進器與彈頭炸藥並無機密創新的黑科技，但導入匿蹤外型設計後，可讓敵方更難偵測到，是以具有強大的震懾力，加上美軍及盟國大量採購，已使其每枚單價大幅降低至與舊式魚叉飛彈相差無幾。所以，台灣是否仍有必要在二○二一年提出採購服役逾四十年舊款的四百枚RGM-84陸射魚叉飛彈與一百套魚叉海岸防禦系統，或是參考「二○四九計畫研究所」資深總監Ian Easton建議所言，在此台美關係正好的當下，加入美、日同盟一起團購具有匿蹤能力的NSM飛彈？

台灣預計採購四百枚RGM-84L-4魚叉飛彈、四枚RTM-84L-4練習彈、四一一個集裝箱、一百套魚叉海防發射器及運輸器、廿五輛雷達卡車等裝備，總額約新台幣七百億元，亦即廿三億美金，並不是一個小數字，且是美國前總統川普時代所批准出售的，若能在現任美國拜登總統任內改為採購相同數量的新一代匿蹤反艦飛彈NSM系統，台灣並不需額外增加預算，即可累積操作匿蹤飛彈的經驗值，同時又能給剛上任的拜登總統帶來增加海外銷售訂單的政治紅利，可謂一舉兩得，何樂而不為？

（作者為大學教職員工，台中市民）

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