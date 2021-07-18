自由共和國》侯瑞琪／改課綱，不如改師資結構

侯瑞琪／教師

一○八課綱上線，我們的課綱世界一等，但教改成效不彰？我們有沒有想過，課綱不斷翻新，但執行的師資結構不動如山，這樣不是換湯不換藥嗎？

我們久久就會集結眾多的專家學者，進行新課綱的編修，一○八課綱強調素養導向，訓練學生能生活運用、跨科整合和國際接軌等，質實言之，諸多理念都是不可多得的好政策，但執行的人呢？

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誰都不敢談師資的燙手山芋，因為教師人數眾多，誰也不敢輕易得罪？但教師是執行新課綱的靈魂人物，只談課綱，不談執行的人，不是很奇怪嗎？

盱衡教育現場，大部分的老師都是兢兢業業、努力付出，但人一多就難免會有壞份子。以現行的教師制度，只要一考上，不要出大事，幾乎不會被淘汰，所以沒有自制力的老師，他可以怠工，他可以對別人的勸說充耳不聞，他可以對學生沒愛心，又能奈他如何？教育是「良心事業」，沒有明顯規範，很多老師默默付出，用心為學生著想，但遇到老奸巨滑、自私自利的老師，「良心」有用嗎？這些亂象如果在民間企業，有「敬業條款」約束，不努力的早就被列入裁員名單，但淘汰機制不彰的老師制度，學生遇到沒有愛心的老師只能自認倒楣，學校對於不敬業的老師也只能道德勸說或靜觀其變。

更嚴重的是，台灣生育率連年全球倒數第一，少子化的結果造成學校減班，減班造成新教師的甄選暫停，新老師進不來，老老師也無法退，因為年金改革，要求老師必須延退，所以自然就造成新課綱的執行老齡化。我們許多資深老師確實教學有一套，只是如果我們不改善、活化師資結構，加速將不敬業的教師淘汰，改善認真、優秀老師的待遇，進用有理想、有抱負的新老師，只是花費許多人力、物力，每隔幾年提出新課綱，卻對如何改善執行人的效率避而不談，這樣新又好的課綱，會不會只是一場夢？

我們需要老師的淘汰機制，但事涉公教職務的保障，確實推行不易，比較務實的作法，應加速不適任教師的處理，當有問題的教師被很高比率投訴，就應立即由校外、而不要由校內老師介入，以避免老師們面對同儕時的人情壓力，由政府成立客觀且專責的單位明快地處理，將優質的教學環境還給有心向學的親師生！

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