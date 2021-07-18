自由共和國》李伯璋／善用健保資訊系統面對疫情

健保署針在疫情變化中，推出「健康存摺：COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」、「視訊診療」、「虛擬健保卡」等三大重要科技工具。 （圖為健保署提供）

李伯璋／中央健康保險署署長

新冠肺炎疫情在台延燒，提升三級警戒以來，國人生活型態受到嚴重衝擊。各國的醫藥、資訊、科技全部投入後續如何與病毒共存的戰疫中。台灣很幸運地擁有優質的醫療同儕的服務，以及穩健的健保體系。健保署針對疫情變化，推出「健康存摺：COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」、「視訊診療」、「虛擬健保卡」等三大重要科技工具。

以日前某些批發巿場發生群聚感染事件為例，相關單位已要求必須出示陰性報告或疫苗接種紀錄，作為進出的通行證。各行各業解封後，個人相信這類證明運用範圍勢必將愈來愈廣。健保署將「全民健保行動快易通—健康存摺APP」中呈現之「疫苗施打紀錄」與雲端「抗原快篩」、「PCR檢測」、「抗體檢測」等資料加以整合為「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」的畫面。在指揮中心推出與國際接軌的「疫苗護照」前，民眾可利用智慧型手機依各場地要求出示，免除需到各機構申請、攜帶紙本證明等，大大提高民眾便利性，未來這項服務相信定會受到各行各業的使用。

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「全民健保行動快易通—健康存摺APP」與五大電信公司合作，在一○七年五月推出行動電話身分識別結合健保卡卡號資料，方便民眾作為APP身分綁定的方式，讓以往必須持健保卡及讀卡機的身分綁定的方式，大幅增加便利性。民眾在登入APP後才可以查看健康存摺，因為「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」是在個人的健康存摺內，所以需要個人主動操作才會出示這項資料，不會牽涉到個人醫療資訊的資安問題。

疫情期間，視訊診療對很多慢性病病人發揮了極大的功用，很多病人不敢去醫院但又有定期回診的需求。健保署依衛福部醫事司的法規要求，快速推動全國視訊診療，指定醫療機構開設「視訊診療門診」，包括初診之門診病人可採視訊診療就醫，以及經醫師評估病情穩定之慢性病複診病人可選擇以電話問診，以減少慢性病人暴露風險。行政院張景森政務委員也認為遠距醫療、視訊醫療在後疫情時代的醫療方式會占有很大分量，組成專家群討論電子病歷、電子處方箋、民眾領藥便利性等議題，希望以科技帶來更優質醫療服務。

另外，針對現行健保IC卡不利於居家及偏鄉醫療團隊提供服務問題，我們提出「虛擬健保卡」政策，未來民眾不需帶實體卡片也能就醫。虛擬健保卡鎖定三大非典型醫療服務推廣，一類是居家醫療，可望減少執行人員攜帶設備的負擔，另一類是偏鄉離島遠距醫療，目前患者所在地院所會有健保卡，但遠距端院所沒卡，利用虛擬健保卡讓遠距端也可查詢雲端資訊，還有一類則是因應COVID-19居家檢疫或隔離的通訊診療，因領藥或申報仍需用實體健保卡，若可用虛擬健保卡替代，將降低接觸感染風險。

健保三大科技工具已陸續到位，民眾都可在「全民健保行動快易通—健康存摺APP」內登入後使用。在這次疫情嚴峻的當下，健保署的同仁們同心協力整合各項資訊系統的醫療應用來協助防疫，期待善用科技來保護台灣民眾的健康！

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