自由廣場》何止後悔當年支持柯文哲

◎ 陳永明

早在半個月前就想提筆為文，但看到一向剛愎自大的柯市長願鬆口商請「必勝團隊」協助，似乎有所體認而在個性上適時調整，因此暫擱。但日前報載，對仍處危境之中的環南市場，市長宣布不實施全面篩檢，似乎狂妄本性再現，這讓我不能再忍了！

在全民通力合作下，目前全國僅有少數縣市尚有零星的確診數，深值慶幸。而北市從頭至尾都是重災區，至今仍「獨佔鰲頭」！回想二○一四年，不聽親友家人勸阻，出錢出力大力支持他參選市長，不但參加募款餐會，還盡可能發揮有限的人脈帶人參與各處競選活動。何以如此積極，實乃深信此政治素人為正義之化身，他矢言願盡全力處理五大弊案，還公道於市民，感動之餘所致。

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柯市長當選之初，確實展現無比鬥志，暗慶不負所託。然，不久即本性畢露，似與一般政客無異，始驚覺識人不明。二○一八年，環顧現實，心中百般糾葛，只好含淚含怨地再投他一票。驚險連任後，他理應心懷感恩，感謝許多和我一樣含淚棄保的選票，回歸初心竭盡所能為民服務以為補償，豈料不但事與願違，且變本加厲，其狂妄與怨恨令人瞠目結舌，彷彿自認「先知」應受膜拜與崇敬？不意外地，政事處理得「二二六六」，就連防疫也搞得天怒人怨，全國民眾苦等台北、渴望解封，他卻仍說三道四指東罵西，真正台灣「破口」！

看到今天市長的表現，想到當年竭力支持他卻因而得罪老友，此刻的我，豈止是「後悔」二字，內心深處更有著無比的自責與怨憤！

（作者為退休教育人員，台北市民）

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