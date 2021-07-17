自由廣場》「疫苗通行證」當然有必要

◎ 王英明

十六日自由廣場有讀者投書「疫苗通行證，三大問題」，個人有不同看法。

「強迫注射疫苗」並非極權政府的作法，而是目前世界疫情之下必然的趨勢。十多年前怎麼知道，公共場所禁止吸菸會變成一種文明世界新趨勢？現在已沒有人認為公共場所禁止吸菸是侵犯自由、人權的舉動了。因為保護不吸菸的人的健康，比保護吸菸人的人權更重要。

請繼續往下閱讀...

目前很多國家都在入境時要求「新冠肺炎疫苗接種證明」，有的是，沒有這個證明就禁止入境作非必要旅行，有的是，有證明就可以不必隔離十四天。美國雖然入境沒有要求這種證明，但最近已經有很多大學開始實施新入學或住宿舍者必須要有接種證明，如果沒有就必須安排接種。其實要求註冊入學新生提出各項疫苗接種證明，在美國大學實行多年，現在只是再多加一項而已。

最近疫苗注射覆蓋率達到六、七成以上國家仍然確診病例增加，最主要是有變種病毒的出現，部分原因可能是社會、個人防疫行為的鬆散（所以很多專家都呼籲，接種完疫苗後，一般的防疫動作仍要繼續做）。雖然確診率沒有辦法達到理想中的減少，但是與以前最大的不同是，注射過疫苗者的死亡率確實大為降低，感染能力也減少。而且過幾年疫情可能會「流感化」，把封城當作防疫的重要措施已經是舊思維了，而且大大影響經濟的發展。

為迎接將來世界可能恢復交通的趨勢，一個國際通用、看得懂的「疫苗接種紀錄卡（國內的黃卡，在國外可能令人看不懂）」，以電子檔的形式出現供個人旅遊時隨身攜帶、備查，非常重要，否則可能到處寸步難行。盡快製作「疫苗通行證」，個人想不出來有什麼反對的理由，除非大家只是想整年自我封閉呆在家裡。

在台灣，營業場所若因有確診病人而被關閉十四天，不但損失大，而且很多無辜的人會被隔離。為了確保運作，將來要求入內者出示接種證明，說不定會成為一種趨勢。

至於資安問題，這個證明卡只是單一疫苗接種紀錄，與其他個人健康資料並不相連結，專家也應該會做出最好的設計。筆者很多朋友最近赴美，在機場立即有機會接種到疫苗，且有接種紀錄可下載存在手機或腕表的APP。他們都沾沾自喜，因為以後不管到了哪一個國家，如有證明的需要，將會十分方便，並且通行無阻。

（作者為家醫學會創會理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法