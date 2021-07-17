自由廣場》綠能產業可以是下一座護國神山

◎ 陳秀亮

六月十九日美國華爾街日報一篇報導「晶片主宰世界」，明白道出各國憂慮台灣先進半導體獨霸全球的風險。當美、日、歐等國積極推出政策，降低對台積電的依賴性，建立另一基礎產業成為台灣當局的一個急迫課題。台積電財報也指出收益集中是公司的風險因素，在二○二○年，其第一大客戶佔總收益的二十五％，前十大客戶則佔七十四％。

綠能產業是個選項。許多國家宣示在未來的三十年內「淨零碳排」，市場需求不可言喻。雖然各式天然資源或多或少已被使用，且綠能源易受天候影響，如何有效儲存綠能的技術研究仍是方興未艾，尚未有贏家。

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台積電專長能耗低、速度快的微奈米晶片，正可加持台灣綠能技術的研發創新，有機會從綠能儲存領域切入世界綠能產業。若此，台積電也將獲益：降低客戶過度集中的風險，並且符合公司追求「環境、社會、管治（ESG）」的倡議。

小英總統在今年世界地球日宣示，將於二○五○年達到「淨零碳排」的目標。急起開發再生能源，忽視對周遭生態的影響，未必理想。台灣如何整合綠能源、降低對環境生態的負面影響，也該是成立「綠能產業」的前瞻考量。

台灣地小人多，陸地大量裝置太陽能面板不是良策。台灣四周環海，離岸風電及潮汐漩流發電有優勢。根據Consortium For Ocean Leadership在六月週刊的報導，美國及丹麥正研究在海上建立海洋再生能源站，統合太陽、風、潮汐漩流等綠能源於一平台。各式綠電能源受天候變異的影響，產能差異極大，整合上必須依賴具有快速處理大量變異資訊的技術。台積電的微奈米晶片正符合此特性。

台灣當局應利用半導體產業的優勢，切入綠能儲存及整合的技術，從而建立綠能產業，形成台灣另一座護國神山。

（作者為美國伊利諾大學芝加哥校區財務系副教授）

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