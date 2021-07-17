自由廣場》阿中，年輕一下如何？

◎ 陳擷安

美國十七歲流行歌手Olivia Rodrigo近來爆紅，還到白宮與美國總統Biden及美國國家防疫負責人Dr Anthony Fauci會面，並拍攝鼓勵年輕人接種新冠疫苗的廣告。

美國正因年輕人接種疫苗意願低落而苦惱，接種覆蓋率一直無法達到Biden所期望的比率。這種猶豫，也是當前台灣社會的一大隱憂。目前許多防疫專家及官員皆以「科學」角度出發，努力遊說。然而，大眾對於這個要打進自己體內的疫苗產生疑問，與「專家說法」出發點完全不同，政府應尋求兩個觀察點的交集之處，謀求最可能達成溝通與對話的方式。比如美國政府找年輕歌手協助代言，就是疫情指揮中心認真、嚴肅的官員們值得考慮互補的一個方向！

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筆者身邊也有些許長輩因媒體報導疫苗致死率云云，迄今仍不敢前往接種。若能結合名人效應，甚或以年輕朋友的力量，協助以同理心傳達正確公衛知識給長輩，並且撥空陪同長輩前往接種疫苗，或許能提高民眾接種意願，並降低疫情蔓延的醫療成本。

防疫知識的普及、民眾對於疫苗的認知，以及社會上的焦慮和猶豫，都亟須政府化被動為主動予以解決。名人偶像對特定族群加持的力量不容小覷，值得政府好好運用。

（作者為台灣大學醫學教育暨生醫倫理研究所碩士生）

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