新聞線上》霸桌要飯的林明溱們

南投縣長林明溱天天喊疫苗不夠，還和黨主席江啟臣唱雙簧，多次說要向國外自購BNT疫苗。（資料照）

記者莊榮宏

一群黑衣人拍桌大罵「飯不夠！」老闆過去察看，明明桌上有一鍋飯，客人捧著一碗飯，嘴裡塞滿飯，開罵時還噴了一地飯，怎會飯不夠？

黑衣人說，我一天吃六碗飯，一年要兩千多碗，你只給我一鍋，這就是飯不夠！

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一次煮兩千多碗，你也是吃不下，何況飯擺久也會壞掉，你先吃這一鍋，吃不夠我再煮給你，能吃多少，就煮多少，這樣可以嗎？

不行！沒把一整年的飯一次煮給我，就是飯不夠，黑衣人敲碗狂喊「飯不夠、飯不夠」，鬧得餐館不得安寧。

台灣的地方首長也有這種奧客，中央發下疫苗，他們不積極施打，手頭剩下一大堆，卻喊「疫苗不夠」，這種霸著疫苗又勒索中央的「疫苗奧客」，和霸桌耍流氓有何不同？

國外疫苗接連送到，地方根本來不及消化，在野卻一直嗆，沒給四千萬劑就是不夠，這和嘴巴已「來不及吞飯」卻又猛喊「飯不夠」有何兩樣？

疫苗的施打率影響涵蓋率，涵蓋率影響抗疫成敗，所以小英總統下達催打令，希望在七月底先達成廿五％，就是要攜手國人打贏這場戰爭，事關人命，理應一體配合，很遺憾的，就有藍營首長不配合，最典型是南投縣長林明溱，天天喊疫苗不夠，還和黨主席江啟臣唱雙簧，多次說要向國外自購BNT疫苗。

但是看看南投縣，到前天居然還有四成疫苗沒打完，施打效率是全國最後一名，「眼前一鍋飯、手裡捧著飯、嘴巴塞滿飯，還罵飯不夠」，這就是「死要飯」的林明溱，拉低疫苗涵蓋率，影響總體防疫，豈是人民之福？

林明溱或許推稱，因長者意願不高，才會疫苗剩太多，但各地首長都面對共同課題，別的首長能克服，為何林明溱在廿二位地方首長中墊底？

長者意願不高，就要設法提高意願，譬如提供舒適施打環境，提升施打方便性，提供更貼心服務，把老人家哄得高高興興，這不就是民選首長應有的基本功嗎？

渲染疫苗的不良副作用，也是影響長者意願的因素，如今林明溱和藍營執政同志落居施打率的後段班，難道不是自食惡果？退一萬步，若長者不打，就應該往下面的年齡層施打，同樣可以提高施打率。

與林明溱同屬「最後一名」的首長是柯文哲，這個名醫憑著花拳繡腿把首都抗疫戰打得荒腔走板，如今台北確診數已是常態性墊底，且成為全國降級、解封的巨大關卡，反觀原本難兄難弟的新北市前天難得拚出形同「清零」的佳績，事實驗證，噴口水可以蹭一時聲量，但做實事才能通過考驗。

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