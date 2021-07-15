自由廣場》（金恒煒專欄）台灣、BNT，雙贏！

不論是政府出面或民間出面，原廠BioNTech（BNT）疫苗一千萬劑落袋；難不難？先看一個實例。《朝鮮日報》七月九日報導，總統文在寅去年底與美國莫德納首席執行長敲定兩千萬人份疫苗，結果只進口了一．二％。可見買疫苗不只是「提前布局」就能到手。

台灣買BNT的險阻還有更強悍更凶狠的中國作梗。這次能跳過所謂中國復星的代理權，直接與BNT總公司接頭，背後有龐大的德國政治力量做後盾。駐德大使謝志偉在臉書上揭露折衝的真相；謝大使點名與不點名的感謝名單中，有德國外交部與經濟部官員，還有BNT所在地Mainz選區的議員及身兼「德台協會」主席的Anita Schäfer等。在德國中央官員與地方議員等的全力斡旋下，解決了中國代理權的阻礙。郭台銘說，中國當局在採購過程中，沒有任何干涉云云；殊不知德國的白手套已把狗屁倒灶抹乾擦淨了。此外，台積電的增益應有加速動力的作用。

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簽約完成之後，BNT網頁上的執行長Sahin感言旋登旋刪，為什麼？觸怒中國的是這句：提供「歐盟生產的疫苗」給台灣；所以是歐盟BNT、而非中國代理商賣疫苗給台灣，顯示復星已沒有扮演角色的餘地。中國自以為代理權在握，先威脅台灣說買BNT繞不過復星，甚至日本捐贈AZ給台灣，都說有法律問題，還威脅是「干涉內政」，後來又強調台灣可以透過復星；現在「復星」星沉了。Sahin的發言不啻揭露中國裡子面子兩失，難怪壓迫BNT刪文。

現在要問的是，BNT為何悍不畏中國而賣疫苗給台灣？謝大使所說的外緣關係之外，或還有內在因素：BNT可能發現自己被中國騙了。BNT先預估中國需要量可高達二十億劑，所以願授權上海復星有中國、香港、澳門、台灣代理權。後來協議更新，中國僅購一億劑，付一億美元給BNT讓中國在本地製造「復必泰」疫苗。問題是，如果BNT上市，那麼黨國企業生產的科興與國藥有誰打？肥水豈能落外人田？《新新聞》作了「封面故事」，標題是〈新冠疫苗可自選品牌嗎？不只英美民眾有自主權，連中國也有隱藏版選擇法〉，用「新冠」而不用「武漢」，當然立場刻在額上，這不是問題。這篇文章的重點在拿中國人民都有疫苗選擇來抨擊蔡英文所說「輪到你就去打」，譏刺台灣人只有「認命」打AZ，剩下就等國產高端與聯亞。中國人民有選擇權嗎？的確有，二選一，不是科興就是國藥，BNT不在選擇之列，因為沒有核准緊急授權。那麼，買到手的BNT哪去？一定到中南海的「好心肝」報到了。

疫苗固然是賣家市場，但價格高昂，非貧國所能負擔，台積電／鴻海採購價每劑約為卅五美元，今年三月陳時中還說「眼睛沒看過卅二美金的BNT」；依國外媒體報導，每劑也可以賣到卅七元。BNT既被中國坑了，得到台灣買家，除在商言商外，不無暗報一讎的快意！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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