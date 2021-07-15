社論》雞腿啃光了肉 骨頭食之無味

拜登已經會見主要國際領袖包括普廷，但與習近平迄今緣慳一面。（檔案照，法新社）

七月六日「亞洲沙皇」坎貝爾表示，美中不久後會有「某種形式的往來」，美國支持與台灣發展堅實非官方關係，但不支持台灣獨立。「衛報」報導，坎貝爾也強調，美國已經嘗試向台海發出「強烈的嚇阻訊息」。再往前兩個星期，「彭博」報導：白宮已經開始討論拜登與習近平之間可能的會面。

拜登已經會見主要國際領袖包括普廷，但與習近平迄今緣慳一面，且雙方需要不亢不卑的舖陳。但拜登早先已澄清：「讓我把話說清楚，我們彼此都很了解，但我們不是老朋友，只是純粹的業務關係。」至於，習近平的首要之務，不外乎是鞏固權力、確保三連任，才能追求霸權夢。坎貝爾上述發言，不無伏筆味道。小英政府維持現狀，「得到支持不冒進」，連獨派都頗有微言。那麼，要從什麼角度來理解，坎貝爾此話的弦外之音？

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藍營把坎貝爾的話去脈絡化，錯失一個深入尋索華府台海政策變化的機會。相反地，北京方面理當心知肚明，「他們說不支持台灣獨立，但是這不代表他們反對。」事實上，目前台美正在「各個領域」全面進展雙邊關係。華府現在發出此一訊息，跟李扁馬執政時期是完全不同的。以往，這種政治措辭，對象是台灣本土勢力。如今，同樣的台詞，對象與其說是台北，勿寧說是北京。因為，北京是國際認證的麻煩製造者。

三月以來，華府外交議程緊鑼密鼓，美日澳印領袖「四方會談」，美中阿拉斯加會談，美日、美韓在白宮高峰會。拜登橫跨大西洋，延續美日聲明的基調：關切台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。五月台灣疫情升溫，由於中國疫苗脅迫，台灣取得疫苗的途徑被截斷，內部陷入疫苗之亂。危急之際，美日台三方密切斡旋，日美五百萬劑疫苗相繼來台，日本第三批贈台九十七萬劑預計今日送抵。「台灣有事」，日本就近先發，美國隨後抵達，形成協防台灣的新模式。此外，疫情期間，中國對台軍事襲擾，華府也採取針鋒相對的反制行動，並與多國進行聯合軍事演習。六月六日，三位參議員搭軍機率團由韓國美軍基地直飛松山機場，中國網民自嘲「畫一堆紅線讓人家邊踩邊打臉，還不如把紅線擦了」。

最顯眼的是，日本對台灣展現的積極態度。六月初首批疫苗抵達不久，日本外相茂木敏充又宣布加碼，且於七月初送達。日本的疫苗馳援，還涵蓋台灣的太平洋友邦島國。不僅疫苗而已，日本防衛副大臣中山泰秀日前直言：「我們必須保護台灣這個民主國家」，他還挑明質疑「一中政策」。日本副首相兼財務大臣麻生太郎更明言：中國若侵犯台灣，將視為「存立危機事態」，日美就必須一起防衛台灣。二○二一防衛白皮書，首次將台灣從中國的章節抽離，置於「美中關係」章節。長期以來，日本避免得罪北京，對台則低調不已。近年來，尤其是美日二加二、拜菅高峰會之後，日本對台海和平穩定化消極為積極，華府因素當是催化劑。

前後任美軍印太司令部司令都警告，共軍可能六年內犯台，甚至更加迫在眉睫。中國武力威脅莫測，美日顯然已經決定：不恃敵之不來，恃吾有以待之。拜登政府對川普路線有延續有修正：一是鞏固西方盟友，不再單打獨鬥；二是保留與北京就全球議題合作對話空間；三是透過日本將戰略模糊適度清晰化，向北京傳達不容犯台的明確訊息；四是華府形式上維持戰略模糊，牽制北京的蠢蠢欲動，避免被動捲入衝突，造成危機擴大化。這種美日同盟分工，有利於「日本正常國家化」，也符合美國國家利益，對台灣亦達實質保障與行穩致遠作用。這種路數，看似量變掩護質變。

印太戰略的地緣要角、可信賴的供應鏈、幫得上忙的公衛防疫經驗、亞洲民主退化中的價值砥柱，都促使美日台關係更上層樓。安撫北京的口惠之外，美日的「東方之盾」軍演幾天前結束，美澳主導的「護身軍刀」軍演昨天上場，只是近來劍指中國之兩例。而「台美貿易暨投資架構協定」（ＴＩＦＡ），停擺五年後於六月底復談。本週，拜登政府計畫就香港、新疆事態，對中國提出更多制裁措施。將近半年系列行動，對中對台彼消此長，「我們的一中政策」、「我們的不支持台灣獨立」，豈非雞腿啃光了肉，骨頭食之無味？

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