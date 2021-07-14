自由廣場》不要換湯不換藥的氣候變遷辦公室

◎ 洪昇邦

今年才過到一半，台灣已遭遇「五十六年來最嚴重乾旱」與「七十四年來最熱五月」兩項氣候大禮，氣候變遷早非事不關己的危言聳聽，成為沉浸式的全民共業。自京都議定書以來，「減碳救地球」的做法已普遍為各先進國家接受，而巴黎協定與聯合國政府間氣候變遷專門委員會（ＩＰＣＣ）更明示，唯有二○五○全球達淨零碳排，才能勉強減緩氣候浩劫。

蔡總統在今年四二二地球日宣示追求二○五○年台灣達成淨零碳排，接軌國際共識，是正確的目標；然而，三個月過去了，各部門卻靜悄悄。不禁讓人質疑是府院意見不同步，還是行政單位推諉怠惰？

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本月初，環保署終於宣布成立「氣候變遷辦公室」，全責檢討溫管法修訂；但在綠色和平致電詢問環管處該辦公室未來決策與目標時，才了解氣候辦除了改個名外，對溫管法修法作為仍乏善可陳，甚至表示淨零轉型是否玩真的，得等政院工作小組評估才能決定。行政院長蘇貞昌早從去年底就裁示要求各部會儘快盤點淨零轉型路徑，半年多來卻未見進展。倘若行政院才是減碳絆腳石，如此兩面手法，著實辜負國人對政府的期待。

各國為控制自身碳排，最直接的手段即是徵收碳價，藉由補助的資源移轉，可成功促成產業綠化轉型，英國、加拿大、瑞典皆是可效仿的優等範例。碳價即反映碳排戶長久以來逃避的外部成本，是必要且重要的政策手段，若為了壓低企業一時成本而抗拒碳價，則長久來看，短視環境代價將是我們下一代必須承擔的；更何況，隨著越來越多先進產業鏈（如蘋果、微軟）宣示碳中和目標，可見低碳排企業才會是未來競爭贏家。

反觀現行溫管法雖建議收取碳價，但礙於環保署欠缺帶領台灣產業轉型的企圖心，不敢訂出明確數字或只想交差了事，都對下一代極不負責。若好不容易成立氣候辦公室卻缺乏足夠魄力、訂下有效碳價促成淨零目標，也是白費這番美意。筆者希望辦公室能扛起氣候變遷議題的重任，加速台灣淨零轉型的規劃及溫管法修法，以回應人民的期待。

（作者為綠色和平專案主任）

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