自由廣場》思考後疫情的熱氣球產業

◎ 陳劍賢

今年台東熱氣球嘉年華是否辦理，眾說紛紜，饒縣長強調遵照中央疫情指揮中心規定，不會為辦活動而辦活動；縣議會決議俟疫情警戒降至二級時再辦；市民投書貴報後疫情時代應提出長久性的發展策略，看法莫衷一是，成為台東鄉親茶餘飯後之談。

台東近十年來在暑假辦理熱氣球國際嘉年華活動，皆吸引近百萬人次到台東旅遊，創造廿億的經濟奇蹟；暑假期間，飯店民宿住房率幾近滿載，台東市一般商店也門庭若市，其外溢效應確實帶動地方觀光產業發展，活絡經濟，但人潮及車流無可諱言影響台東鄉親安全與生活品質，部分人嘖有煩言。

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台東熱氣球嘉年華風靡國人前來朝聖，最主要因活動場地鹿野高台得天獨厚的山坡地大草原，或坐或臥在草原上觀賞造型熱氣球一覽無遺，清風徐來，更讓人心曠神怡；但多數遊客只是靜態型觀賞，筆者認為可以鼓勵乘坐體驗。筆者曾參觀過土耳其卡帕多奇亞的同類活動，當地遊客是「坐」熱氣球，而我們是看熱氣球，因此台東的熱氣球不只是嘉年華，應朝運動觀光產業邁進，讓遊客在空中三六○度飽覽綠野風光，感受空中翱翔的快感。

觀光產業發展策略最好是質量並重，衝其「量」不如變其「質」，台東熱氣球不只是暑假辦理，平常除冬季東北風受限外，其他季節皆可辦理。筆者誠摯建議縣府輔導產業轉型，發展生態及體驗式熱氣球旅遊，除活絡國民旅遊，並開發國外市場，打造台東品牌。

未來疫情即使降為二級警戒，依指揮中心規定室外不得超出五百人的群聚，室內不得逾百人，而過往遊客流量每天至少萬人，很容易讓病毒有可乘之機，因此，為防治病毒感染，暑假實不宜辦理。倒不如推動打疫苗運動，除可早日根除肺炎，還可讓遊客平安地到台東一享熱氣球的快感。

（作者為台東縣體育發展基金會董事長）

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