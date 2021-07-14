自由廣場》（鏗鏘集）反思！反思！反思！

◎ 李敏勇

大半生流亡日本，因賴清德在台南市長任內文化人表彰措施，辭世多年，才得以在家鄉台南成立紀念館的王育德（1924-1985），一九四六年在報紙發表專文，指出台灣人須反省的三大缺點：一、嫉妒心太強，政治運動史的陣營分裂、反目、中傷…，有人大展頭角，就會有人企圖扯後腿…。二、拜金思想根深蒂固，為了賺錢，不要說同胞，甚至可以出賣整個民族…，對外來者賣命的情形不少。三、對權力阿諛奉承，對自己同胞狐假虎威。

台灣人經歷被日本殖民，戰後二二八大屠殺，白色恐怖。對於公共事務大多是疏離而非參與，趨經濟而避政治，涉入政治常以經濟考量。二二八事件後，許多加入中國國民黨的台灣人，其實大多只為了一些利益，一些方便，或虛應以對。民主化後，許多政治客把政治當成生意的習性未改。

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台灣民主化後，面對的是中國國民黨仍然存留的殖民意識扞格，這是新歷史課題。不同於終戰時，台灣人面對的是「祖國」的欺罔迷障，現在則是又以「祖國」之名的威脅、壓迫。一些附和在已失去特殊權力的中國國民黨台灣人或以拖待變，或跟著去朝共。台灣的國家認同並不真正確立，民進黨面對重重障礙，內部派系矛盾常自亂陣腳。一些政治投機份子，入黨出黨，失格失德，借勢興亂，更在眼前。

二二八事件，台灣人頗多共犯，後來飛黃騰達。吳濁流的《無花果》揭露了一些出賣靈魂得到官位、利益的台灣人。黨國資本主義時代，為黨國殖民效力者，得到賞賜。當年國泰蔡家發跡的保險事業特許經營權得自林頂立，他就是二二八事件的劊子手：保密局台灣站長，半山雲林人；日本習醫的雲林人郭章垣，當時是宜蘭醫院院長，在二二八事件犧牲，留下遺腹女郭勝華，後來也成為醫生，母女都離開傷心地台灣。

轉型正義留下許多未處理的政治課題。中國國民黨人、流亡殖民意識論者頻頻破壞民主化，惡質可以想像。台灣人政治佬仔藉疫情掀風作浪，防疫無撇，禍害台灣，更為可惡。難怪李前總統說過：「這個人思想很有問題，頭殼怪怪，偎來偎去，不會為台灣設想！」王育德的感慨，台灣人要再三反思！

（作者為詩人）

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