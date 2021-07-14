自由廣場》（林保華專欄）東升西降？台升中降！

中共在紀念百年黨慶前後，一再宣傳東升西降的國際形勢，也就是中國即將取代美國的世界領導地位。這是在掩蓋習近平執政的失敗，並為他明年中共廿大的連任製造輿論。

東升西降不是他的新發明，而是毛澤東「東風壓倒西風」的翻版。一九五七年十月，蘇聯先於美國發射人造衛星，十月革命四十週年在莫斯科召開國際共產主義運動會議，毛澤東出席並在接見中國留蘇學生時，發出這個豪言壯語。發出這個講話還因為毛發動了引蛇出洞的反右派運動，制止了一九五六年蘇共廿大批判史達林給毛澤東帶來的獨裁危機。次年，毛發動超英趕美的大躍進，結果碰得頭破血流，中國餓死三、四千萬人。

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「東風壓倒西風」的神話還延伸到文革。文革流行一首紅歌，歌詞是「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民！」兩、三年後，毛推行聯美反蘇，邀請尼克森總統訪中。文革結束後，中共祈求外資救命的吃相，大家也是記憶猶新。

習近平上台後，中國經濟下行成為新常態，他好大喜功大撒幣，導致財政支出捉襟見肘，朝野債台高築之餘，不惜掠奪民辦企業。戰狼外交四面樹敵，使經濟更陷於困境，被迫要裝可愛，結果狼不像狼，人不像人。

百年大慶剛過，習近平就趕緊找梅克爾與馬克宏舉辦視訊會議，除了要分化歐美及歐盟內部關係，更是要欺騙歐資來中國救經濟。本週中國央行急急降準，就是內需難以提振的警訊。

這幾年中美貿易戰，導致一貫自吹自擂的華為手機慘跌，甚至要養豬求生。習近平才不得不承認科技關鍵技術還掌握在美帝手裡。既然如此，何來東升西降？是豬升機降嗎？

這兩年美日台關係急速升溫，甚至明言要為台灣而戰。這是比以往更為敏感地觸及中共核心問題，中國雖有例行反應，多只限於「交涉」，連「抗議」都免了，更不敢高調宣傳動員小粉紅上街打砸焚燒敵貨，遑論與美日開戰。

反觀台灣這些年國際知名度大升，成為亞洲民主政治與晶片生產、防疫楷模。廢除一中政策呼聲越來越高，歐洲一些小國不畏中國打壓發展與台灣政經關係及醫療合作。中國從吹噓台灣經濟必須依賴他們，變成中國來台灣搶購晶片。這兩年，台灣經濟成長率居於亞洲四小龍之首，連台股每天成交金額也逐漸超過了身為世界金融中心之一的香港，而香港還是中國的金融窗口。

台灣不會利令智昏到以為國力超過中國，但台灣的國家硬實力與軟實力已得到很大提升。尤其台灣不但有護國神山，還有海洋國家所必需的定海神航，台灣將繼續往前走，尤其要加強自己的文化底蘊。台灣加油！（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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