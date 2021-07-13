自由廣場》疫情期間的貼文與退群

◎ 蔡淑芬

前一陣子疫情大爆發時，群組Line成員貼了一篇轉傳文章，是楊渡那篇指責疫情指揮中心只會報數字，是人命、是殺人的文章，沒多久另一群組，跟著貼上這內文改成影片的方式轉傳，對於這麼爭議的內文，筆者理性地請成員不要再貼有意識形態的訊息，群組內最好不要討論政治和宗教議題，結果成員還跟我爭辯這不是政治議題，而是關係到人命的民生問題。

我想，大部分的人應該看過這文章，把指揮中心罵成這樣，根本就是反政府的言論，讓我忍不住貼個文章反擊。

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我這樣寫：幸好去年一整年，在沒有疫苗的時候，成功守得住，感謝指揮中心和總統府。今年好不容易在受百般阻撓的情況下，買到疫苗，大家卻都不打，這能怪誰？疫情控制不好，就怪、就罵，怎麼不想想，我們自己又做得如何？是不是螺絲都鬆了？說好的安全社交距離呢？說好的自我防護呢？台灣人就是不按照規定走，老是鑽漏洞，志得意滿，一味的漫罵，居心何在？

難道就不能同心抗疫嗎？真受不了一天到晚扯後腿的人，不高興請到同溫層去取暖，別污染了其他群組。希望大家都能給予群組一點該有的倫理素養，不要貼造成負面觀感或紛爭的文章。

結果，該名成員就退出群組了！唉，有些人就是無法接受事實。

（作者為家庭主婦）

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