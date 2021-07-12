自由廣場》「這才叫紓困」的新聞素質

◎ 莊博文

筆者最近讀到一條新聞，覺得很有意思，原先的標題是：這才叫紓困！南韓八成民眾「每人可領廿五萬韓元」最快八月發放。更有「意思」的是，後來「不知道發生什麼事情」，標題「好像」又變成：紓困草案出爐！南韓八成民眾「每人可領廿五萬韓元」最快八月發放。

依據韓國國稅廳的《國稅統計年報》的資料，韓國二○二○年的平均年薪為三七九一萬韓元，也就是說，韓國民眾預計今年八月所能領到的廿五萬元紓困金，大約是該國去年平均年薪的○．六六％。

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至於台灣的紓困方案，簡單來說去年投保金額兩萬四千元以下民眾，每人補貼領取三萬元，今年增加投保金額超過兩萬四千元民眾，也可領取每人一萬元補貼。筆者就取比較低的一萬元來計算，根據人力銀行調查，二○二○年台灣的平均年薪大約新台幣六十四．一萬元，也就是說，台灣民眾若符合資格，今年所能領到的（最低）一萬元紓困金，大約是我國去年平均年薪的一．五六％。兩者比起來，請問韓國是有「高」到哪裡去？哪來「這才叫紓困」的貶台措詞？

筆者不便妄加揣測某些記者下這樣的標題是基於什麼出發點，我只知道我若花個幾秒Google一下，就馬上可以知道廿五萬韓元大約是台幣六六五五元，和台灣一比，高下立見。這不是新聞工作者應有的「基本功」嗎？

（作者為軟體工程師，台北市民）

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