自由廣場》招聯會45級分之亂 動搖護國神山人才培育

臺大電資學院院長 張耀文

臺大理學院院長 吳俊傑

臺大工學院院長 陳文章

清大資工系特聘教授 黃婷婷

中原大學智慧電子中心主任 黃世旭

近來大學考招年年大亂，造成社會動盪，更傷害台灣競爭力和永續發展。招聯會將原指考百分制改為四十五級分制，輿論沸騰，恐再增添五大亂象：

一、分數倒置造成不公：四十五級分制將錯亂原始總分的排序。部分考生總分較高，會因級分較低而無法錄取。臺大招生辦以去年錄取生成績換算，此情形普遍發生於各系。

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二、超額造成招生大亂：四十五級分制將增加同分超額錄取。以去年成績推估，臺大機械將至少超篩三名，甚至達十五名。招聯會擬採超額比序，無視此機制已造成多校的慘痛經驗，臺大電資理工學系於去年學測申請，比國文決勝負，造成錄取生數理能力降低，護國神山產業的人才培育堪憂。前段學校同級分超額錄取造成教學資源不足，也將因此超額錄取而壓縮他校生源，破壞招生穩定。

三、鑑別度降低：學測因考基本學力而採級分制，並配套其他二階選才標準，如甄試等。但指考測驗加深加廣內容，只有考分單一指標，若用級分制，鑑別度不足。學測和指考的測驗精神不同，配套當然相異，才能讓學生多元適性發展。依同樣精神，應保留國、英、數乙等分科測驗，更避免若學測考壞，分科測驗無法彌補而只能重考的「一試定終身」問題。

四、級分分布不穩造成賭局不公：招聯會說「級分制科科等值較公平」，實屬謬論。級分制以前一％考生平均成績除以級分數，題目難易會劇烈影響級分人數分布；對前一％考生，不論考題難易，總是會得高級分；但對中後段學生，題目難級分就會大降。近兩年學測數學滿級分人數相差近十倍，去年百分位數PR值十一．二％可獲十五滿級分，但今年卻只有十一至十二級分，程度相當的學生，單科竟可差到三至四級分，極為不公。招聯會若執意要改變，應採用世界通用的PR值，才能公平穩定。

五、專才流失：四十五級分制不利專才。去年臺大藥學系有化學科超強一百分的錄取生，在四十五級分制下排序會被反轉。國家發展需要各領域專才，應讓學生依其強處，多元適性發展。

建議：（一） 維持分科測驗百分制或採世界通用的PR值。（二） 維持分科測驗國、英、數乙考試。

國人要珍惜護國神山產業，培育具國際競爭力的人才。指考級分制恐傷台灣競爭力，主事者能不慎乎？

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