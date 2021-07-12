社論》正直是對抗瘟疫的唯一方法

全球疫情起起伏伏，不斷變異的病毒到處肆虐。台灣的疫情也在日前發生破口；然而，民眾高水準的公民素養與同島一命的共同體意識，再度寫下歷史。第一次奇蹟，台灣人民以高度自律對抗病毒，守住了家園五百多天，民主台灣成了疫情亂世中的桃花源；第二次奇蹟，台灣人民只用兩個月，就將每日五百多人確診降至約三十名，同時開始微解封，明日起部分活動將會恢復常態。

這是日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在台灣見證的兩大防疫奇蹟。事實上，儘管部分人士一再藉著追究疫苗採購、疫情缺口等議題，呼天搶地，砲打指揮中心，搞得人心惶惶，宛如世界末日即將降臨。然而，環顧舉世疫情，即使疫苗施打率高的國家仍無法倖免疫情再起。其中，英國疫情嚴峻仍決定解封，並呼籲民眾將武漢肺炎視為流感，學會與之共處。相較之下，台灣遭到中共及其附隨者發動的認知戰，指揮中心被全面抹黑，熊熊怒火在特定的族群與同溫層中燃起，小英政府成了藍、白、紅萬箭穿心的靶心。但是，就感染人數與疫情下降趨勢而言，台灣的防疫成績依舊亮眼。台灣人應對自己充滿信心，不必因為特定人士的批評、唱衰，而懷疑自己、信心動搖，讓那些圖謀不軌者得以趁虛而入。

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值得警惕的是，台灣是抗疫優等生，為何被當成放牛班的壞學生？追根究底，其實是一種政治病毒在荼毒人心、腐蝕社會。總而言之，台灣在大疫年代，不管是公民素養、經濟表現、抗疫成績，都是民主世界閃閃發亮的寶石，卻由於部分政客、政黨未能放下恩怨、私利，與認同歧異，竟藉著人心脆弱之際，進行政治對抗，導致社會嚴重的撕裂與對立，造成台灣光芒失色，負能量充斥。而吾人認為，在這些政治對抗中，台北市長柯文哲的種種言行，最令人難以苟同。

從古到今，大規模傳染病都是人類的大敵，即使到了醫學進步的二十一世紀，新冠病毒仍是文明世界難以承受之重。諾貝爾文學獎得主、法國小說家卡繆（Albert Camus）在《瘟疫》一書中的名言︰「對抗瘟疫的唯一方法就是正直。」彰顯人性的光明面以及人道主義的關懷，促成人們的團結與無私奉獻，才能克服病毒，走出浩劫。令人遺憾的，柯市長許多奇言怪論顯然與「正直」的標準相距甚遠。疫病當前，台灣最需要的是中央與地方、朝野及全國民眾齊心一致。然而，柯市長不但防疫成績殿後，成為全台疫情鬆綁解封的絆腳石；尤有甚者，以醫生出身自豪的柯市長，似乎並未全心抗疫，反而整天耽溺於創造各種充滿政治意涵的語錄、金句，幻想、哀嘆遭到中央、綠營側翼、「1450」的打壓迫害。此外，他更一再拋出一些莫名的指控，包括︰指稱國內疫情死亡超過一百人蔡總統沒出來開記者會，高端股票一跌停剛好蔡總統就出來開記者會，把兩件完全不相干的事，硬是扯在一起，居心何其險惡；疫苗多送叫做「突襲」，別的縣市超前部署，也淪為他口中的「內線交易」；指責美國，「軍火買了、萊豬也吃了」、「美國沒有賣任何一支疫苗給台灣」，但是美國贈送我兩百五十萬劑疫苗，則又說「給小弟安家費是應該的」；環南市場中央加強管制檢疫，連邀其一起開記者會都被說成是「設局」；指揮中心微解封，允許餐廳有條件內用，他指責中央不負責任，卻忘了他推動台北夜市微解封時，控訴「要考慮沒飯吃的人」。而他的爭議言論，堪稱族繁不及備載。

對抗瘟疫，除了科學的專業，更需要正直的品格；後者是政治人物的必備條件。這次防疫，國民黨籍地方首長鮮少政治操作，例如新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙一直謹守專業防疫的方寸，與中央配合努力，抗疫成績有目共睹。反觀柯市長自詡高智商，頗為自得，卻在抗疫上一意孤行；尤有甚者，滿腦子政治盤算，每天召開記者會，不是端出抗疫績效，而是砲轟指揮中心，指控綠營、國家機器壓迫。抗疫是民眾的生死大事，不應成為選舉前哨戰，政治人物應放棄政治執念，以民眾安危為重，才能有效對抗病毒，真正得到民眾的支持。無論是誰，一旦把抗疫當成一場政治內戰，必將遭到多數國人唾棄。

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