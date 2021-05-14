自由廣場》遺產問題 應超前部署

◎ 王昌國

拜讀貴報五月十二日「未超前部署撕裂親情 遺產訴訟戰 每年上百件」的報導，探討每年上百件遺產訴訟的成因、現況及如何預防等面向。本文擬另從失智老人的角度說明。

衛福部調查指出，台灣目前六十五歲以上老人每十三人即有一位失智者，八十歲以上老人更是每五人就有一人，常見繼承人以被繼承人生前已罹患「失智症」為由提起確認遺囑無效之訴，雖然失智症無法與喪失行為能力畫上等號，但因失智症確實會影響患者的認知功能，而認知功能與行為能力密不可分，所以被繼承人究竟有無能力可成立遺囑或處分財產，便成為訴訟攻防的主要爭點。

請繼續往下閱讀...

加以不少失智老人常常在生前就將房地、存款贈與他人，或是遭到詐騙、侵占損失金錢，繼承人每每以失智症為由要求追加這些財產以一併分配，使得審理範圍擴大、戰線拉長。若失智老人行為當時未受診斷或鑑定，已無從得知其心智狀態，雖然可以傳喚證人、調取病例、鑑定筆跡等方式調查，但因多屬間接事實，難以拼湊完整的真相，所有證據評價都只能以推測的方式回溯衡量，是高難度的爭訟類型，且訴訟結果充滿不確定性，往往使得案件久懸未決，不易確定。所以，長者若已出現失智症狀，縱使是輕微的初期，也應該要及早就醫診治，必要時可考慮聲請監護或輔助宣告，或提早規劃遺囑、信託財產等，以保障晚年生活及身後的財產分配。

台灣已步入高齡化社會，失智老人不僅生前要面臨養護治療、財產保障、監護或輔助宣告等問題，死後還有親人爭產、如何安葬等議題。然而，或許是缺乏相關知識、配套措施不足等緣故，導致願意使用預立遺囑、意定監護及信託財產等超前部署方式的人不多，最後的結果就如同前述報導所言親人失和及訴訟不斷，全家族最常見面的場所從家裡換到法庭，遺產不再是天上掉下來的禮物，還附加看不到盡頭的爭訟詛咒，逝者若地下有知，恐怕也只能廢然長嘆了。

（作者為嘉義地方法院家事庭法官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法