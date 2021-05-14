自由廣場》以色列堅決反對恐怖主義

◎ 柯思畢（Omer Caspi）

在哈瑪斯（Hamas）領導下的加薩恐怖組織，掀起了一波針對以色列的恐怖攻擊。這波攻擊始於哈瑪斯的恣意妄為與不負責任的煽動，號召要在耶路撒冷及其他城市的街道上進行暴力行為，以打擊以色列的人民和法治。

隨後，從加薩走廊向耶路撒冷發射火箭彈且自星期一以來，迄今已向以色列的城市發射了一千多枚，使數百萬平民蒙受火箭彈的威脅，並造成全國無以復加的死傷及破壞。

請繼續往下閱讀...

哈瑪斯是個極具殺傷力和意識形態的恐怖組織，對多年來造成成千上萬以色列和巴勒斯坦平民的傷亡，難辭其咎。《哈瑪斯憲章》是一份反猶太人的文件，將其因宗教信仰謀殺猶太人一事合法化。這個組織於二○○七年一次導致數百名巴勒斯坦人喪生的軍事政變中，奪取了加薩走廊的控制權。

這種持續惡化及對雙方皆造成傷害之全部責任，完全須由哈瑪斯與其他管理加薩走廊的恐怖組織承擔。過去幾週，此種不計後果的煽動，將我們帶到了如斯境地。

在對以色列的惡意攻擊中，哈瑪斯於本質上犯下了雙重戰爭罪：一是無差別地攻擊以色列平民，另一方面則是在巴勒斯坦平民中心以自己同胞為肉盾做攻擊。

以色列有權捍衛自己，亦會視需要做出回應，以保護其公民。以色列絕不允許恐怖組織任意襲擊以色列人民而不反擊。這是每個國家的權利和義務，而以色列將按此行事。同時必須強調的是，以色列對於國際法持堅定的立場，並致力於遵守國際法。

做為中東唯一的民主國家，以色列因周圍受伊朗支持的一些極端恐怖組織而備受威脅，正經歷著充滿挑戰的時代，這不是第一次，也應該不是最後一次。但是，正如以色列總統魯文‧里夫林（Reuven Rivlin）所言：「這是我們一生的選擇—做好準備和武裝，堅強並充滿決心，準備好保衛我們的家園。我們將會克服這個考驗，然後充滿信心和力量地破繭而出。」

（作者現任以色列駐台代表）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法