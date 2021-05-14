自由廣場》我在新加坡看防疫

◎ 林欣怡

隨夫君外派新加坡多年，台灣防疫之成功及國人從不需面對封城之不便，一直都是在新加坡的台灣人最驕傲的地方。但近日來，台灣疫情漸趨嚴重，過慣了安全而漸漸失去防備心的台灣人終於警覺，原來病毒與我們如此接近，真是一刻都不能懈怠。本文將藉由新加坡的防疫措施，供國人與政府參酌，檢討不足之處，繼續守住台灣這塊淨土。

一、防疫措施寧可過嚴，也不可輕易放鬆。新加坡自去年施行阻斷措施以來，無論疫情是否好轉，一直都規定民眾，只要出門必須戴著口罩，違者罰鍰新幣三百元，約當台幣六千元。餐廳內只准許五人同桌，室內集會最多僅能五十人，拜訪親戚或朋友，最多也只能五人，否則一律開罰。

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二、強制使用防疫足跡掌控的ＡＰＰ。新加坡規定，進入包括辦公大樓、購物中心、商店、市場等，都必須用手機ＡＰＰ實名登錄，或者掃描身分證，否則不准進入。部分人潮較多的市場也會依照身分證尾號的單雙數來分流。也因此，確診者的足跡可以很快掌控，且能完全匡列接觸者，迅速反應並提供病毒拭子檢測。

三、學校與企業要提高因應準備。去年新加坡剛施行阻斷措施的時候，除了必要服務的企業以外，所有公司都只允許最多十五％的員工在辦公室內，所有學校一律居家授課。慢慢才放寬至廿五％、五十％、七十五％。一年多下來，新加坡人早已習慣這種模式，最近因陳篤生醫院感染群較為擴散，上班人數由七十五％緊縮回五十％時，完全沒有任何困難，且各企業都能隨時應變。大部分台灣企業尚未經歷大規模居家辦公，雖然我們不願見到走向這個階段，但做好準備並演練卻是必須的。否則全世界已習慣新辦公模式的時候，我們因疫情來得較晚而措手不及，那才是真的落後於他國。

最後，我認為台灣爆發社區感染、提升警戒，不全然是壞事，因為能再度提高國人防疫觀念，甚至改變政府與企業面對疫情的作為，讓台灣變得更安全、更穩固，這未嘗不是一個好的轉變！

（作者為旅居新加坡台僑）

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