自由廣場》一起來寫抗疫光榮史

◎ 黃崇源

未來的台灣歷史會記載這一段，二○二一年五月十一日起，新冠肺炎病毒正式在各地社區擴散蔓延開來。這段歷史將如何收尾，端看現在我們怎麼應戰。

如果我們收起過往一年漫不經心的防疫疲態，重新找回去年春假過後嚴謹的防疫態度與作為，仍然大有可為！在疫情指揮中心指示下，各級政府和各地人民齊心協力，讓每一個入侵同胞的新冠肺炎病毒無路可去、無人可傳、無地可留，即刻退散！

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但是，如果我們像一盤散沙，各行其是，像自走砲一樣，不聽疫情指揮中心和各級政府的號令行事，仍然馬照跑、舞照跳，不顧眾人的健康與生命，成全自己的私慾，最有可能且最壞的下場，就是如今哀鴻遍野的印度，或是去年底群龍無首、防疫毫無章法的美國。

出門，勤洗手、戴口罩、勤消毒、保持社交距離、減少社交活動，是我們每一個人戰勝新冠肺炎病毒的基本武器。少去人多擁擠、空氣不流通的半密閉空間，例如百貨公司、大賣場、電影院、ＫＴＶ等，是我們未來抗戰過程中保持身心健康的基本原則。例假日建議多去郊外公園空曠處散步、活動筋骨，大口呼吸新鮮空氣！

我期盼，未來歷史書寫台灣社會對抗新冠肺炎世紀疫情這一章節時，我們這一代留給子孫的是驕傲與正面戰勝病毒的寶貴經驗，而非塗炭生靈、抬不起頭的一系列節節敗退過程。戰起來吧！這一場面對新冠肺炎病毒的嚴厲戰爭，需要我們每一個人充分合作，充分配合疫情指揮中心和各級政府。

讓我們一起來寫歷史，寫下抗疫勝利的一章！

（作者為長庚大學資訊工程學系教授，長期從事「新興傳染病傳播動態模擬與公衛政策成效評估」）

女大生 證實我們真的要收心了

◎ 潘寬

近日武漢肺炎疫情加劇，行政院長蘇貞昌提醒「大家該收心了」，卻遭到藍營及親中媒體圍剿，試圖挑起民眾對政府的不信任。但日前一名女大生在網路上發文「大學校園應該是最大防疫破口？」指出，「在校園內一堆人還是沒戴口罩」、「在學校上課動輒一百多人，你有可能叫他們都不要喝水，坐梅花座嗎？根本不可能」、「宿舍各種器具皆是共用，也沒人定期消毒」，可見部分民眾真的是鬆懈了、疏忽了！

當各國陷於水深火熱的疫情時，台灣以優良的防疫成績平安度過二○二○，自然會心生鬆懈，蘇貞昌提醒應該要收心，是正確作法，藍營卻在節骨眼打口水戰，其心可議。不禁讓人想到之前國民黨「口罩送給中國、要求普篩、施打中國疫苗」等等主張，各種無助於防疫的錯誤策略，實在是讓人難以理解這些豬隊友在想什麼？

所幸這次萬華、蘆洲與獅子會的感染鏈逐漸明朗，其基因定序也確定與諾富特確診者相同，警戒升級的可能性降低。因此維持戴口罩、勤洗手、少群聚，少一點口水、謾罵與政治算計，相信台灣一定能度過這難關的。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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