自由廣場》侯市長，外送是防疫助力！

◎ 蘇柏豪

近期疫情惡化，新北市長侯友宜拋出「封城」的選項，據多家媒體報導，屆時將限制民眾一週三次外出採購，並同時「禁止外送」。然而，據筆者所知，各國普遍把外送當成協助防疫的助力，未聞歐、美、日、韓等國在封城時期禁止外送。筆者有澳洲友人擔任外送員，隸屬Transport Workers’ Union Australia（澳洲運輸工人工會），他表示澳洲把外送員定義為Essential Worker，意即維持社會基本運作的工作者。透過外送遞送食物、生鮮與生活必需品，有效減少民眾外出購物的次數，降低購物群聚下所造成的病毒傳播風險。

新北市府的擔心，固然可以理解，然而實務上只需有效管控，便能將外送員納入防疫體系的一環，產生極大的防疫助力。首先，可要求外送員全面配戴口罩，每日填寫健康檢核表監控身體狀況，一有症狀，應通報防疫機關安排就醫篩檢，餐廳業者也應在外送員取件時，配合進行實聯制登錄。

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消費者也要有相應防疫認知，外送員應止步於一樓大廳或門口，並多加使用線上支付與無接觸送餐功能；不應要求外送員將餐飲、物品送至集合社區、辦公大樓、醫院學校內部。

同時，政府應要求平台限制外送員送餐區域，降低跨區交叉感染風險；若外送員染疫，平台業者也應該有相應的補償機制。除透過地方政府與CDC監控外送員外，在資源許可下提供外送員定期篩檢及優先接種疫苗等措施，亦能降低傳播病毒的風險。

外送產業服務的是廣大民眾，只要外送服務能妥善運轉，民眾的基本需求不需踏出家門即可完成，大幅降低外出用餐、購物所造成的接觸風險，讓疫情不再惡化。大家一起努力對抗病毒，才能早日回歸正常生活。

（作者為全國外送產業工會籌備會發言人、台中市外送平台服務產業工會理事）

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