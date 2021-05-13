自由廣場》（金恒煒專欄）墮落的民進黨

在公投四案即將舉行之際，立委蘇巧慧等急忙拋出公投法部分條文修正草案，且不說是不是為她閣揆老爹解套，明顯的是要收回人民的公投權；被罵得臭頭不足怪。問題是，這些號稱綠營的立委怎麼敢冒這個大不韙？

答案也很簡單：為什麼不敢？這個公投法早被蔡英文施以宮刑，領土變更及修憲不列入全國性公投適用項目，制憲權被閹了。接著又橫加刖刑，取消公投綁大選，斷手斷腳看你怎麼投？公投名存而實亡。想不到的是，公投四案挾泥沙以俱下，來勢洶洶，有強渡關山之勢；只要通過一或兩個就足以致命，還可能不止呢。難怪蘇巧慧等再下重手，非凌遲處死不可。何況殲滅公投，既討好蔡大總統又有利蘇揆，惡向膽邊生，有何不敢！？

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如果用宏觀角度來看，苛斥蘇巧慧等四位提案人，不免只看到樹木而沒有注意到整個森林變色了。民進黨一步一步偏離了原來的許諾與宗旨，離「民主進步」愈來愈遠。蘇巧慧等的提案不過是為事實做了註腳；一旦草案得逞，不只是人民權力壓縮的結束，很可能是得寸進尺的開始。

看看最近發生的趙介佑事件。趙介佑不只是黑道，而且涉及販毒，更威風的是可以藉勢藉端在北投分局「借提」人犯！憑什麼？憑的就是身居北市黨代表又是蔡英文二○一六總統選舉時的顧問。曾任民進黨黨職的游盈隆質問說：「所謂『黑道入黨』問題，大約就是她擔任黨主席時候發生的。」有媒體報導，蔡英文透過黃承國接觸角頭，黃或蔡都沒對此反駁。黃有黑道背景，現在高居國策顧問。蔡英文閃得了黑道嗎？趙介佑事件發生，國民黨逮到機會，大動作召開記者會批評，引來民進黨發言人周江杰的反擊，表示這個「曾經提名有販毒前科的議員、有殺警奪槍前科的立委」的國民黨，要先看看自己云云。老實說，民進黨淪落到要與國民黨「比黑」的層次，才是悲哀。

民進黨的墮落不止一端。當年為了對抗黨國媒體，拚死推動「黨政軍退出媒體」，二○○三年陳水扁執政時陸續立法，結束國民黨壟斷及掌控媒體的局面。現在呢？小英執政後，媒體老闆林崑海先與民進黨中常委黃承國結盟，組成「海國會」，之後自組「海派」，成為黨內一大派系；媒體遂內化於黨了。民進黨是不是背棄自己的理念？不問可知。

最近獨派大老辜寬敏宣布退出民進黨、辭總統府資政，何嘗不是向蔡英文、民進黨表達抗議？正名、制憲載於黨綱黨章，蔡英文避之唯恐不及，還有什麼是民進黨敢做的？有，那就是權力。

在民主政治下的政黨可不可以庸俗化？當然可以，但民進黨不可。為什麼？因為民進黨是踩在台灣人的血跡拿到政權的，從黨外到組黨到執政，民進黨就是拿台灣價值與台灣理念鼓動民意把國民黨趕下台的。民進黨與台灣人民之間是欠債人與債權人關係。民進黨當家作主了，硬不認帳，把債務一把火燒了，看人民豈奈我何？

或許公投是讓民進黨還利息的契機。同志們，好好斟酌斟酌如何投罷。（文責自負）

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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