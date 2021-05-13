自由廣場》降證交稅的最佳時機

◎ 魏美玲

二○一七年股市日平均成交量僅一○五○億元，政府為活絡台股，通過降低當沖證交稅，將當沖交易證交稅率從千分之三降為千分之一．五，此股市強心劑的期限將至今年底。近來因期限將屆，又當沖交易量占比不斷升高，引發當沖減稅助長投機風氣，股市像賭場的批評。

爭議關鍵在於：長期持有所承擔的證交稅率竟高於短期當日沖銷的稅率，被評論為政府開全球最大的賭場，鼓勵股民短線當沖，坐收證交稅。

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根據統計，全球股市中，僅約二十多個少於二十％的股市課徵證交稅，台灣更是全球非常少數實施差別證交稅的股市。若以千分之一．五做為全部證交稅的稅率，相較於少數課稅的股市，台灣屬於高證交稅。

又從稅收的角度，二○一七年證交稅收九○○億元，到二○二○年證交稅收增加為一五○二億元，今年光第一季證交稅收就有五五九億元，年增二八三億元，僅一季稅收已完成二○二一年預算目標的近一半（達成率四十六．六％）。

當沖本是一個成熟資本市場應有的避險工具，過去靠減當沖稅成功活絡股市，證交稅年年增加，更讓台灣證券總開戶人數成長至一一二四萬人，平均每兩人就有一人參與股市投資。建議主管機關考慮將一般交易的證交稅率從千分之三降成千分之一．五，與現在當沖採用相同稅率，不再執行差別稅率，稅率降低當可成功增強股市流動性，吸引更多長線投資客及國際資金。

（作者曾任網通上市公司執行長兼總經理）

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